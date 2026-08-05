¿Por qué Luis Suárez está suspendido por 6 partidos en la Leagues Cup 2026?

La Leagues Cup 2026 arranca este martes 4 de agosto y el Inter Miami debutará en esta edición el miércoles 5 enfrentando al Atlético de San Luis. El cuadro dirigido por Ángel Guillermo Hoyos es uno de los máximos candidatos para ganar el título, sin embargo, Las Garzas tendrán que afrontar este certamen sin Luis Suárez, su máxima figura en la delantera.

El delantero uruguayo no podrá tener actividad en los tres partidos de la fase de grupos y tampoco en los cuartos de final, semifinal y final, en caso de que su equipo clasifique a dichas instancias. Suárez afronta una sanción de seis partidos en la Leagues Cup por una actitud antideportiva en la final de la edición del año pasado.

Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final | Alika Jenner/GettyImages

¿Por qué Luis Suárez no jugará la Leagues Cup 2026?

En la final de la Leagues Cup 2025, el Inter Miami cayó ante el Seattle Sounders por un contundente marcador de 3-0, con goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock.

La frustración del equipo rosado se tradujo en un conato de bronca al final del encuentro. Luis Suárez encaró a Obed Vargas, y cuando parecía que los ánimos se habían calmado, Sergio Busquets agredió físicamente al mexicano, lo que detonó el enfrentamiento.

Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final | Alika Jenner/GettyImages

En este punto, Suárez encaró a Gene Ramírez, jefe de seguridad del Seattle Sounders, y le escupió en el rostro.

Tras analizar las acciones del delantero uruguayo, la Leagues Cup anunció las medidas disciplinarias contra el futbolista y se decidió suspenderlo por seis partidos, el castigo mínimo que establece el reglamento.

Luis Suárez, sin duda alguna, será una baja dura para el Inter Miami en este certamen. 'Lucho' ha disputado un total de 102 partidos con las Garzas, y suma la increíble cantidad de 52 goles y 31 asistencias.