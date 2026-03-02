¿Por qué Mbappé no jugará ante el partido de Liga frente al Getafe?

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmó que Kylian Mbappé no estará disponible para el duelo de este lunes frente al Getafe y subrayó que no hay plazos definidos para su retorno. El delantero francés continúa recuperándose de una lesión en la rodilla que lo mantiene al margen desde el pasado 7 de diciembre.

La lesión y la gestión del club

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League | Pedro Castillo/GettyImages

Mbappé ha tenido una temporada marcada por altibajos físicos, alternando partidos como titular con ausencias inesperadas. A pesar de su importancia, el club no ha emitido comunicados oficiales sobre el estado de su lesión, generando incertidumbre entre los aficionados. Arbeloa explicó: “Lo tenemos muy claro: queremos que se recupere completamente y vuelva al 100%. Es mejor no dar plazos y que él mismo sienta cuándo está listo para jugar”.

El francés ya se perdió recientemente el encuentro ante el Benfica en los playoff de la Champions League. “Veremos día a día cómo se encuentra. La prioridad es su recuperación total antes de su regreso”, añadió el entrenador.

La ausencia de Mbappé deja un vacío importante en el ataque merengue. El delantero es actualmente el máximo goleador del equipo y su rendimiento marca la diferencia en cada competición. Sus números respaldan su influencia: en 33 partidos disputados esta temporada, ha anotado 38 goles y sumado 6 asistencias, jugando un total de 2.842 minutos, lo que equivale a un gol cada 86 minutos.

Su falta se siente especialmente en los partidos clave, donde el Real Madrid necesita contundencia ofensiva para mantenerse competitivo en LaLiga y en Champions. El equipo deberá buscar alternativas para suplir a su estrella mientras se recupera plenamente.

Aunque no hay una fecha exacta, la directiva y el cuerpo técnico coinciden en que Mbappé volverá cuando esté completamente recuperado, priorizando su salud y el rendimiento a largo plazo. Los aficionados esperan que la recuperación sea rápida y que el delantero francés pueda aportar nuevamente su capacidad goleadora en los próximos compromisos, especialmente ante rivales directos en la lucha por los títulos.

