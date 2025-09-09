¿Por qué Messi no jugará el partido de la selección argentina vs Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Argentina afrontará esta noche un compromiso clave de Eliminatorias al Mundial 2026 frente a Ecuador, pero lo hará sin su capitán y máximo referente. Lionel Messi, quien venía de protagonizar un emotivo encuentro en el Monumental ante Venezuela, no viajó a Quito. La decisión, consensuada entre el futbolista y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, responde tanto a cuestiones físicas como estratégicas.

El astro de 38 años arrastra una molestia muscular que lo ha condicionado en las últimas semanas. Si bien su estado actual no reviste gravedad, la exigencia de jugar en la altura de Quito, sumada al desgaste de los últimos partidos, inclinó la balanza hacia el descanso. “No se trata de un problema grave, sino de cuidar a Leo en un momento en el que cada esfuerzo cuenta”, deslizaron desde el entorno del jugador.

A esto se suma el calendario cargado que tiene por delante con Inter Miami, donde también se lo espera en plenitud para encarar el tramo decisivo de la MLS. Messi, que se ha mostrado cada vez más cuidadoso con su físico, entiende que forzar su participación en estas circunstancias podría traer consecuencias mayores.

Messi | Marcelo Endelli/GettyImages

El propio Scaloni dejó entrever en la previa que la prioridad es preservar al capitán y que el grupo está preparado para competir aun sin su figura estelar. En su lugar, la Albiceleste confía en el peso colectivo de un plantel que ha demostrado sobrada jerarquía.

La ausencia de Messi abre inevitablemente interrogantes sobre su futuro con la Selección. Si bien su presencia rumbo a 2026 aún está en evaluación, lo cierto es que cada decisión de descanso parece leerse como una señal de que el final de una era está más cerca.

Hoy, en Quito, Argentina jugará sin Messi. Y el mundo del fútbol, como siempre, mirará con atención.

