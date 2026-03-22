¿Por qué no está jugando Jesús Corona en el Rayados vs Chivas?

Se está jugando ya la segunda mitad del partido entre el Club de Fútbol Monterrey y las Chivas Rayadas del Guadalajara, para el duelo correspondiente a la jornada número 12 por el torneo de Clausura 2026. Este duelo es de vital importancia para la Pandilla del Cerro de la Silla, puesto que necesitan sumar de a tres para volver a zona de clasificación.

Sin embargo, las malas noticias para la escuadra regiomontana llegaron desde antes de que el árbitro marcara el inicio del encuentro. Y es que Jesús: el 'Tecatito' Corona, que venía mostrando un buen nivel de juego en medio de tantas dudas, fue baja de último momento, como consecuencia de una lesión sufrida en en el calentamiento previo.

Tecatito Corona se lesionó en el calentamiento; va Cristian Reyes. @mmdeportesmx — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) March 22, 2026

La 'Hormiga' González marcó el 1-0 en favor del Rebaño Sagrado

En un grave descuido por parte de la línea defensiva de Rayados, las Chivas Rayadas del Guadalajara encontraron la manera de abrir el marcador, por conducto de Armando: la 'Hormiga' González, al minuto 18 de la primera mitad.

La definción del canterano rojiblanco, ante la salida del 'Mochis' Cárdenas, fue súblime. En las tribunas se escucharon varios gritos de gol por parte de los aficionados del Rebaño Sagrado, que encontraron la manera de hacerse presentes en el estadio BBVA, a pesar de ser visitantes.

FBL-MEX-MONTERREY-GUADALAJARA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El Monterrey recibe el 2-0 en el amanecer del segundo tiempo

El Club de Fútbol Monterrey apenas se acomodaba en la cancha, para afrontar el segundo tiempo con la obligación de empatar el marcador lo antes posible, para, entonces sí, ir en busca de la remontada.

No obstante, al minuto 46, José Castillo concretó el 2-0 para el conjunto visitante, poniendo a los locales contra las cuerdas, que siguen hallar buen rumbo con Nicolás Sánchez en el banquillo.

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