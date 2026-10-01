¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo el partido Portugal vs Dinamarca por la UEFA Nations League?
Cristiano Ronaldo no estará disponible para el encuentro de Portugal ante Dinamarca por la tercera jornada de la Nations League 2026/27 tras abandonar la concentració en Copenhague.
Después del triunfo por 2-1 sobre Noruega, partido en el que el delantero permaneció en el banco durante los 90 minutos, Jorge Jesús explicó había tomado la decisión de no utilizarlo y remarcó públicamente que ningún jugador, incluido el propio Cristiano, podía modificar sus decisiones como entrenador.
Cristiano abandonó la concentración
Poco después de esas declaraciones, el capitán comunicó su decisión a través de sus redes sociales. El delantero aseguró que tomó la determinación tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, y adelantó que en el futuro explicará a los aficionados las razones que lo llevaron a dejar la selección.
La versión de Jorge Jesus, sin embargo, asegura que había acordado previamente con Cristiano que no disputaría los partidos ante Noruega y Dinamarca debido a la planificación física. También negó que el capitán se hubiera negado a entrenar y señaló que el problema se originó por la situación alrededor de su suplencia.
Rafael Leao toma el dorsal 7
La ausencia de Ronaldo tendrá además una consecuencia particular en el partido contra Dinamarca debido a una cuestión reglamentaria de la UEFA: Rafael Leeo utilizará el histórico número 7.
Según la normativa, Portugal debe presentar una planilla con todos los jugadores inscriptos numerados del 1 al 23, por lo que, al quedar libre el número que utilizaba Cristiano, otro futbolista debe ocuparlo obligatoriamente.
El propio Leao reconoció que inicialmente no quería asumir ese número porque consideraba que todavía era demasiado pronto, especialmente después de la salida de Ronaldo de la concentración. Sin embargo, la modificación terminó concretándose para el encuentro de este jueves.
Así, Portugal afrontará el partido sin su máximo goleador y con una situación inesperada alrededor de su capitán. Mientras el equipo prepara el duelo ante Dinamarca, el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo con la selección quedó rodeado de interrogantes.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.