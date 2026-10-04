Este domingo Portugal va a jugar por primera vez en su país luego de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración. Los dirigidos por Jorge Jesus reciben a Noruega en el Estádio do Dragao por la Nations League y CR7 va a volver a estar ausente después de perderse la victoria 4-2 ante Dinamarca.

El delantero tomó la decisión de salir de la selección a raiz de sus diferencias con el DT y, en especial, después de la conferencia de prensa del técnico previa al encuentro con los daneses y de una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

El conflicto comenzó en el primer partido contra Noruega, en Oslo, donde Cristiano fue suplente y terminó quedándose los 90 minutos en el banco pese a realizar ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora del segundo tiempo. El DT explicó posteriormente que había acordado con el delantero que no disputaría los encuentros ante Noruega y Dinamarca debido a la planificación acordada entre los dos.

Jorge Jesus, además, afirmó públicamente que ningún futbolista modificaría sus decisiones y reconoció que Cristiano terminó molesto por no ingresar. Días después, el delantero del Al Nassr dejó la concentración y no fue parte del equipo que salió a la cancha el jueves.

En la previa del partido de este domingo, Bruno Fernandes reveló que tuvo una charla con CR7 después de su salida. El mediocampista pidió evitar una grieta entre quienes respaldan al futbolista y quienes apoyan al técnico. "Pido que el país no se divida, que no tome partido, que viva todo esto como un todo y que respete y acepte a todas las partes", dijo.

Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Portugal | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El del Manchester United, a su vez, reivindicó la importancia de Cristiano para el fútbol luso. "Pase lo que pase, Cris siempre será el mayor ícono de nuestra selección y del fútbol mundial, y se merece el respeto de todos los portugueses, independientemente de a quién le guste o no", afirmó.

A eso, agregó que los integrantes del plantel intentan mantenerse al margen del conflicto y aclaró que los asuntos internos deben resolverse puertas adentro.

A la espera de la verdad

Jorge Jesus no quiso profundizar acerca de la situación CR7 en la conferencia previa al duelo de este domingo. El DT prefirió ocuparse del partido con Noruega y anunció que dará explicaciones una vez terminado el compromiso. Eso si, aprovechó el espacio para recordar la importancia del delantero para el país. "Cris es un símbolo de la selección portuguesa, es un símbolo de Portugal, que quede bien definido", expresó.

Futbolísticamente, Portugal marcha líder del grupo A4, con puntaje perfecto, y buscará asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Nations. Lo hará nuevamente sin Cristiano, cuya continuidad con la selección permanece pendiente de una resolución.