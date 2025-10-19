¿Por qué no juega de inicio Florian Wirtz vs Manchester United?

Sorpresa en el once del Liverpool para el partidazo de esta tarde ante el Manchester United en Anfield. Florian Wirtz no será titular. Arne Slot ha decidido dejar en el banquillo al joven mediapunta alemán, cuya adaptación a la Premier League está siendo más difícil de lo esperado. En su lugar, el técnico neerlandés apostará por Dominik Szoboszlai, buscando más dinamismo y presencia en el área rival.

El fichaje de Wirtz fue una de las grandes operaciones del verano. Llegó procedente del Bayer Leverkusen como una de las joyas del fútbol europeo, llamado a liderar el nuevo proyecto del Liverpool junto a jugadores como Mac Allister, Salah o Alex Isak. Sin embargo, su rendimiento hasta ahora ha estado lejos de las expectativas: en siete partidos de Premier no ha marcado ni asistido, y su influencia en el juego ha ido perdiendo peso jornada tras jornada.

Germany Training Session | Alexander Hassenstein/GettyImages

Fuentes cercanas al vestuario aseguran que Slot mantiene plena confianza en el jugador, pero considera necesario un pequeño paréntesis para que recupere frescura mental.

El partido, que comenzará en 40 minutos, será una buena oportunidad para observar si el Liverpool logra reaccionar sin su fichaje estrella desde el inicio. Con Szoboszlai en la mediapunta y un tridente ofensivo formado por Salah, Gakpo e Isak, los ‘reds’ buscarán un triunfo clave ante un United siempre peligroso a domicilio.

Mientras tanto, Wirtz espera su oportunidad desde el banquillo, con la misión de reivindicarse cuando Slot le dé minutos. El mensaje del entrenador parece claro: nadie tiene el puesto asegurado en este nuevo Liverpool.