¿Por qué no juega el Manchester City partido de Premier League este fin de semana?

El Manchester City viene de quedarse afuera de la UEFA Champions League frente al Real Madrid en octavos de final y está urgido de puntos en la Premier League si sueña con darle batalla al Arsenal hasta el final en la lucha por el título, aunque en esta semana no tendrá la oportunidad de saltar al campo de juego por dicha competencia.

Los dirigidos por Pep Guardiola jugarán este domingo 22 la final de la EFL Cup, la Copa de la Liga, en Wembley ante el Arsenal, y es por eso que postergaron su partido de la jornada 31 de la Premier frente al Crystal Palace, que debía tener lugar el sábado 21 en el Etihad Stadium de Manchester.

El trofeo de la Copa de la Liga, que estará en juego este domingo | Matthew Peters/GettyImages

Por su parte, los Gunners adelantaron hace algunas semanas su duelo frente al Wolves de esta fecha y es por eso que a la hora de mirar la tabla encontramos que los de Mikel Arteta tienen un partido más que casi todos, al menos hasta este fin de semana.

El Manchester City es el segundo máximo ganador en la historia de la EFL Cup con ocho coronas, y tiene la chance este domingo de quedar a una del Liverpool, el que más veces levantó este trofeo. Eso si, no logran consagrarse desde la temporada 2020/21, cuando vencieron al Tottenham por la mínima con gol de Aymeric Laporte.

El Arsenal supo ganar la Copa de la Liga en dos oportunidades, y para encontrar la última tenemos que viajar más de 30 años en el tiempo: en la temporada 1992/93 le ganaron la final al Sheffield Wednesday por 2-1 con los tantos de Paul Merson y Steve Morrow.

En la Premier League 2025/26, el Arsenal está puntero con 70 puntos y un partido más que el Manchester City, que lo persigue con 61 unidades. Los de Guardiola perdieron puntos igualando ante el West Ham la jornada pasada, pero al tener un partido más y todavía tener que enfrentarse a los Gunners saben que no tienen todo perdido.

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