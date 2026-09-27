En unos cuantos minutos, los Tigres de la UANL se enfrentarán al conjunto del Puebla, para el partido correspondiente a la fecha número 10 por el torneo de Apertura 2026. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich necesitan ganar para no alejarse cada vez más de los puestos de clasificación a la liguilla, por eso resulta lamentable la baja de Emiliano Gómez para este compromiso.

¿Por qué no juega Emiliano Gómez el Tigres vs Puebla?

La versión oficial indica que el ex jugador del Puebla presenta una fatiga muscular, y el 'Rey' Midas habría preferido guardarlo por precaución. Sin embargo, San Cadilla El Norte confirma que la baja se debe más bien a una cláusula existente entre Tigres y la Franja, la cual, palabras más, palabras menos, no le permitiría a Emiliano Gómez jugar contra el Puebla.

Emiliano Gómez no va ni a la banca



El ex poblano no jugará ante su ex equipo el Puebla



Se lo dije



Hay una “cláusula” que dice, palabras más palabras menos, que no puede jugar ante Puebla — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) September 27, 2026

La situación ha generado molestia entre los aficionados de Tigres, pues la baja de Emiliano Gómez se suma a la del lateral derecho Jesús Garza y la del mediocampista brasileño, Rómulo Zwarg. Entre los hinchas, prefieren confiar en la versión ofrecida por la cuenta del periódico El Norte, puesto que lo otro, lo de ''cuidarlo'', justo en un partido que Tigres tiene que ganar sí o sí, les parecería una completa irresponsabilidad por parte de Víctor Manuel Vucetich.

La escuadra de San Nicolás de los Garza, Nuevo León se encuentran actualmente en el lugar número 16 de la tabla general, solo por arriba del Santos Laguna y los Bravos de Ciudad Juárez, a quienes enfrentaron en la fecha anterior y terminaron siendo derrotados por un doloroso marcador de 2-0.

Tigres solo ha ganado un partido en lo que va de la campaña. Suman siete puntos de 27 posibles, y si las cosas siguen como hasta ahora, es altamente probable que sellen su peor torneo en la era de los torneos cortos.

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