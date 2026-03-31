¿Por qué no juega Jude Bellingham con la selección inglesa el partido ante Japón?

Jude Bellingham es una de las grandes figuras que está en rehabilitación física por lesiones, y se esperaba que sea uno de los protagonistas del parón internacional de marzo. A pesar de que regresó a las canchas hace una semana con el Real Madrid, el seleccionado inglés no pudo contar con él en los partidos de la fecha FIFA.

"Creo que es demasiado arriesgado así que lo más probable es que no juegue.

Todos nos hemos beneficiado de su participación. Estuvo excelente en los entrenamientos, pero participó como jugador neutral. No participó al 100% del entrenamiento", le dijo Thomas Tuchel a BBC Radio 5 Live, confirmando que Bellingham no estará presente contra Japón este martes en Wembley.

"Aunque se veía muy bien, lo estamos reservando para no correr riesgos. La lesión es en un músculo muy específico y no queremos que se vuelva a lesionar en este momento de la temporada. En cuanto a él, fue muy bueno que estuviera en el campamento. Estuvo excelente. Pero lo más probable es que no juegue", concluyó en su explicación.





England Training and Press Conference - Wembley Stadium - Thursday March 26th | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

El futbolista del Real Madrid había sufrido una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo el pasado 1 de febrero en el partido de LaLiga contra el Rayo Vallecano, y desde allí su recuperación fue particularmente cuidadosa para no recaer en un momento crucial de la temporada.

En lo que va de la temporada, Jude Bellingham jugó un total de 19 partidos sobre 25 posibles por LaLiga, donde anotó cuatro goles y brindó tres asistencias. En la UEFA Champions League, sus presencias fueron siete, con dos tantos y un pase gol.

Inglaterra compartirá el grupo L del Mundial 2026 con Croacia, Panamá y Ghana. Su debut será el miércoles 17 de junio ante los europeos en el AT&T Stadium de Arlington (TX), mientras que su segunda presentación será el martes 23 frente a los africanos en el Gillette Stadium de Foxborough. Cerrarán la fase de grupos contra los centroamericanos en el MetLife Stadium el sábado 27.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL