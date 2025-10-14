¿Por qué no juega Jude Bellingham en el partido de Inglaterra ante Letonia?

Inglaterra afrontará este martes su sexto partido en las Eliminatorias al Mundial del 2026 frente a Letonia. Y lo hará sin una de sus máximas estrellas: Jude Bellingham.

El centrocampista del Real Madrid no fue incluido en la convocatoria para esta doble fecha ( los Tres Leones enfrentaron en un amistoso a Gales el pasado jueves) por decisión del seleccionador Thomas Tuchel, quien prefirió darle más tiempo de recuperación y adaptación tras su reciente regreso a la actividad.

El combinado nacional inglés llega a esta jornada como líder sólido del Grupo K en UEFA, cortesía de 15 puntos, producto de cinco victorias en igual número de encuentros.



Sin embargo, Tuchel ha optado por afrontar el compromiso en Riga con un plantel en el que resaltan varias ausencias importantes, dado que tampoco resultaron citados Jack Grealish, elegido Mejor Jugador de Agosto en la Premier League, ni Phil Foden, una de las piezas clave del equipo durante la pasada Eurocopa y quien está volviendo a brillar en el Manchester City.

Bellingham se sometió a una operación en el hombro luego del Mundial de Clubes, intervención que lo mantuvo alejado del césped durante el inicio de la temporada con el Madrid. De hecho, se perdió los primeros cuatro partidos de LaLiga y el primero en la Champions League, y recién volvió a tener minutos el 20 de septiembre. Desde entonces ha disputado cuatro duelos con el conjunto merengue, intentando recuperar sensaciones y alcanzando nuevamente la titularidad en el derbi madrileño ante el Atlético, el 27 del mismo mes.

Igualmente, Tuchel considera que el volante de 22 años todavía no está en su punto físico óptimo para afrontar la exigencia de dos compromisos internacionales consecutivos. Incluso, Marca agregó que el seleccionador de Inglaterra desea que Jude mantenga una dinámica de “pretemporada controlada” junto al cuerpo técnico y preparadores físicos del Real, previo a ser convocado por su país, tentativamente para la doble fecha de noviembre.

Mientras tanto, los Tres Leones intentarán mantener su paso perfecto en el Premundial sin una de sus principales figuras, confiando en la profundidad de la plantilla para superar a Letonia y dar un paso más hacia el objetivo, el próximo verano.