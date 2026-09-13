¿Por qué no juega Julián Álvarez hoy con el Atlético de Madrid ante la Real Sociedad?

El Atlético de Madrid afrontará este domingo un duelo clave frente a la Real Sociedad por LaLiga, donde intentará cortar la seguidilla de derrotas que lo vienen golpeando en las últimas semanas tanto en el campeonato local como en la UEFA Champions League.

Para este encuentro, Diego Simeone sabe que no podrá contar con Julián Álvarez por una cuestión física: "Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró de la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes, los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy", informó el club en un comunicado.

Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy. — Atlético de Madrid (@Atleti) September 13, 2026

Esta sobrecarga afecta no solo al Atlético de Madrid, sino que a la selección argentina, que afrontará amistosos aún a confirmar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, probablemente en Buenos Aires y Córdoba.

Julián venía de jugar como titular por primera vez tras toda la novela de su fichaje el pasado miércoles en Anfield y los servicios médicos del Atlético confían en que pueda llegar en condiciones al Derbi de Madrid contra el Real dentro de una semana.

Simeone palpitó el duelo en San Sebastián

Atletico Madrid - Press Conference and Training Session - Anfield - Tuesday September 8th | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

"No estamos mirando lo que hacen los demás, sino lo que hacemos nosotros. Sabemos la importancia, el rival compite muy buen, con muy juego colectivo. Hay que intentar controlar el partido, lo hicimos la primera parte en Bilbao, también en Liverpool. Necesitamos tenemer más equilibrio y regularidad durante los 90 minutos para encontrar el camino", dijo el entrenador argentino en la previa de la visita a la Real Sociedad.

"Tenemos margen de mejora, pero el equipo ha hecho cosas muy buenas. Necesitamos crecer en la parte defensiva para tener la portería a cero y tener más posibilidades de crecer porque en ataque marcamos en todos los partidos menos uno", sumó el Cholo.