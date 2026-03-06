¿Por qué no juega Kylian Mbappé frente al Celta de Vigo?

El Real Madrid no da para sustos y el presente lo sitúa en una posición compleja, donde está segundo en LaLiga, es cuestionado por sus rendimientos y, para colmo, perdió a su máxima figura.

Kylian Mbappé padece un esguince en su rodilla izquierda, aunque este parecería ser peor de lo pensado: “el ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite”, confirmó Antón Meana, periodista de la Cadena SER, en las últimas horas.

Tanto el entorno del francés como el propio futbolista saben que este es un momento crítico del calendario, ya que se juntan muchos partidos donde se definirán los títulos con su club pero también la cercanía con el Mundial 2026 influye.

Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Estamos a menos de 100 días para la máxima cita y no es casualidad que el ex Mónaco y PSG haya viajado a París para una consulta con un especialista, lo que da la pauta que podría venirse un tratamiento especial para llegar en condiciones a la Copa del Mundo.

En la rueda de prensa previa al partido con el Celta, Álvaro Arbeloa fue claro: "Todo lo referente a las lesiones de Bellingham y Mbappé están perfectamente coordiandos con los servicios médicos. Han estado en Londres y París pero todo está supervisado por el Real Madrid".

"Hablo con Mbappé todos los días y claro que tenemos controlado lo que le pasa: cada día va a mejor y es un proceso de ir día a día, pero son todo buenas noticias a día de hoy", agregó el entrenador nacido en Salamanca sobre el francés.

En lo que va de la temporada, Mbappé lleva jugados 33 partidos con la camiseta del Real Madrid, en los que ha anotado 38 tantos y ha brindado seis asistencias. Es, por mucho, el mejor futbolista Merengue en lo que va de la campaña y seguramente compita hasta el final por el Balón de Oro, aunque tanto el Mundial como la UEFA Champions League serán determinantes.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP