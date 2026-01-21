¿Por qué no juega Lamine Yamal con el Barcelona frente al Slavia Praga por la Champions League?

El FC Barcelona reanuda la competición europea y viajó a Praga para disputar la séptima jornada de la Champions League contra el Slavia de Praga.

Este será un partido vital para los dirigidos por Hansi Flick, ya que los azulgranas necesitan de manera indispensable la victoria si quieren mantener opciones de clasificarse directamente para el Top 8 y evitarse el play-off y el cruce de 16vos. de final.

El jugador clave que no formó parte de la delegación que viajó a Praga es Lamine Yamal, quien quedó descartado para este compromiso debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, siendo la última que recibió ante el Eintracht Frankfurt.

Lamine Yamal, FC Barcelona | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El joven delantero no se subió al avión junto al resto del plantel, ya que deberá cumplir una fecha de sanción, lo que le impide estar disponible para este duelo clave.

Su ausencia representa una baja sensible para el equipo, que pierde una pieza desequilibrante en ataque y deberá reconfigurar el frente ofensivo para afrontar el partido sin una de sus principales cartas ofensivas.

Además de la ausencia de Lamine Yamal, se da también la de Ferran Torres y Flick tampoco podrá contar con los lesionados Gavi y Christensen y el técnico citó a los jóvenes Jofre Torrents, Tommy Marqués, Juan Hernández y Dani Rodríguez para completar la convocatoria para el duelo contra el Slavia Praga.

La reflexión del entrenador del Slavia Praga tras la baja confirmada de Lamine

FBL-EUR-C1-PRESSER-PRAHA | TOBY SHEPHEARD/GettyImages

El entrenador del Slavia de Praga, Jindrich Trpisovsky, ha expresado su pesar por la ausencia de Lamine Yamal en el partido de la UEFA Champions League de mañana por la noche contra el Barcelona. Trpisovsky declaró hoy a los medios: "Es una pena que Lamine Yamal no esté aquí. Me entristece que algunos jugadores no tengan la oportunidad de enfrentarse a un jugador como él", dijo.

