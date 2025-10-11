¿Por qué no juega Lamine Yamal con España?

La selección de España saltará al campo de juego del Manuel Martínez Valero este sábado para enfrentarse a Georgia por las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, aunque el seleccionador no podrá contar con una de sus más grandes figuras.

El arranque del equipo de Luis de la Fuente en esta competencia fue inmejorable, ya que ganó sus dos partidos anotando nueve goles en total y no recibiendo ninguno en contra en los duelos ante Turquía y Bulgaria. Ahora, enfrentarán a los georgianos, que llegan llenos de ilusión y con buenos resultados a cuestas.

Lamine Yamal viene arrastrando una lesión en el pubis desde el principio de la temporada y, si bien hizo un intento de regresar hace algunas semanas, volvió a resentirse de la dolencia y fue desafectado de la convocatoria de la Furia Roja.

Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024 | Stu Forster/GettyImages

Esta situación de Lamine desató un cruce importante entre la federación y el FC Barcelona, ya que el propio Hansi Flick había acusado al combinado nacional de no cuidar al futbolista: "Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, y jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó, por los problemas, entre los dos partidos con España".

"Eso no es cuidar a los jugadores. La selección española tiene a los mejores futbolistas del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores", concluyó el entrenador blaugrana en conferencia de prensa tras el parón de septiembre.

Por su parte, Aitor Karanka, director de Desarrollo de la selección española, dijo: "Zanjamos el tema de una vez con las premisas de la Federación que son máxima transparencia, colaboración y cuidado del jugador. A Deco no le he oído hablar de infiltraciones y con Deco he hablado varias veces. Lo ha dicho en dos o tres ocasiones".