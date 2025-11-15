¿Por qué no juega Lamine Yamal hoy vs Georgia?

La selección de España cerrará este 2025 de competencia enfrentando a Georgia y Turquía por las últimas dos jornadas de las eliminatorias europeas. Si bien todavía no tiene el pasaje asegurado a la próxima Copa del Mundo, se espera que lo saque en este parón de noviembre.

Una de las grandes bajas que tendrá el equipo de Luis de la Fuente será la de Lamine Yamal, que se sometió a un tratamiento intrusivo en el pubis para intentar corregir la pubalgia que lo tiene a maltraer desde hace varias semanas.

En ese contexto, el joven maravilla se quedará sin partidos ante Georgia y Turquía por esta situación. Otro que regresará a su equipo y se someterá a estudios es Dean Huijsen, que sufrió molestias musculares en la práctica del viernes.

FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp Nou | David Ramos/GettyImages

En diálogo con la Cadena SER, De la Fuente dijo: "Lamine está triste. Es un jugador implicado con la Selección y muy querido. Se ha ido muy triste, tenía ilusión de jugar estos partidos. Quiere hacer una gran campaña con su club y también tiene grabado a fuego la Finalissima y el Mundial. La prioridad aquí es la persona, el futbolista. Hay casos de jugadores que han estado aquí y luego se han tenido que ir a casa. No corremos el riesgo con ninguno, porque priorizamos al futbolista y además tratamos con una gran cantera”.

En rueda de prensa, el entrenador reafirmó: "La mejor de las noticias es que le quedan 15 años con nosotros. Hay que pensar en el presente y el futuro, el presente es contar con los jugadores que tenemos, ganar y dejar casi sentenciada la clasificación y esa es nuestra preocupación. Todo es mejorable, se intentará mejorar por todas las partes, pero lo que tenemos que mejorar es mañana el rendimiento. Lo estamos haciendo bien y necesitamos seguir mejorando".