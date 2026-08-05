¿Por qué no juega Luis Suárez con el Inter Miami ante Atlético de San Luis?

El Inter Miami de Lionel Messi hará su debut en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 este miércoles 5 de agosto a las 17;30 horas frente al Atlético de San Luis, torneo en el que debutó el astro argentino en 2023 y que precisamente fue goleador y MVP para coronarse campeón en esa edición.

Para su mala fortuna, el conjunto de las Garzas tendrá una baja sensible para la Leagues Cup 2026 y es que hay que recordar que Luis Suárez no podrá disputar esta edición debido a la sanción de seis partidos que tiene, luego de su comportamiento en la pasada final ante Seattle Sounders.

Luis Suárez viene de recuperar su mejor nivel de juego | Leonardo Fernandez/GettyImages

El goleador charrúa ha recuperado su rol de protagonista con la llegada al banquillo de Guillermo Hoyos quien le regresó la titularidad, después de que Javier Mascherano lo haya relegado a la banca desde los playoffs de la MLS Cup 2025.

Luis Suárez sin opciones para jugar

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



✖️ La Leagues Cup sanciona con 6 partidos a Luis Suárez tras escupir a un miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders.



👉 "No podrá participar, al menos, en la próxima edición de la Leagues Cup hasta cumplir la sanción". https://t.co/7p1DzjVFYv pic.twitter.com/YSEJmhSODX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 6, 2025

El máximo goleador de la selección de Uruguay no podrá jugar ni aunque llegaran a la final dada la dura suspensión que se le impuso tras la final del 2025, de hecho, la sanción se podría extender hasta la siguiente edición en caso de que el cuadro rosado no se instale en la final.

En la final de la edición 2025, Inter Miami cayó de manera contundente 3-0 ante Seattle Sounders, y Suárez en la calentura del momento se lanzó contra el staff del equipo rival, llegando a empujar y escupir a un integrante del cuerpo técnico.

Además de tener que pagar una multa, Suárez fue suspendido por seis partidos en este torneo que aún debe cumplir, además, también recibió tres juegos que ya cumplió por parte de la MLS.

Hay que recordar que, este torneo cuenta con la participación de 36 equipos (18 de la MLS y 18 de la Liga MX), tendrá tres fechas por la fase de ligas y posteriormente, comenzará la fase eliminatoria con cuartos de final hasta disputar la final el 6 de septiembre (es decir, seis partidos en total).

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