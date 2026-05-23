¿Por qué no juega Raphinha el último partido de LaLiga con el FC Barcelona?

El FC Barcelona se despide este sábado de la temporada 2025/26 con un partidazo en Mestalla frente al Valencia, aunque varias de sus figuras no jugarán este partido debido a diversas situaciones físicas, con el Mundial 2026 como objetivo tremendamente cercano.

Uno de ellos es Raphinha, que volvió hace poco de una lesión muscular y sumó algunos minutos en el tramo final de la temporada. El brasileño está convocado por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo y buscará no forzar su físico para llegar en plenitud a la cita en Norteamérica.

Brasil integrará el grupo C del Mundial junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será el sábado 13 de junio contra los africanos en Nueva Jersey, mientras que tendrán su segunda presentación el viernes 19 ante los centroamericanos en Philadelphia y cerrarán la fase de grupos frente a los europeos el miércoles 24 en Miami Gardens.

Brazil v France - International Friendly | Shaun Clark/GettyImages

El nacido en Porto Alegre tuvo una buena temporada más allá de las lesiones: jugó 22 de los 37 partidos posibles de LaLiga, con un aporte de 13 goles y tres asistencias. En la UEFA Champions League jugó siete de 12, con tres tantos y misma cantidad de pases gol. En la Copa del Rey concretó dos apariciones, con una anotación y una asistencia.

Hansi Flick palpitó la despedida de la temporada

"Le deseo lo mejor al equipo femenino y ojalá puedan ganar. En nuestro caso, también queremos cerrar la temporada con una victoria. Acabar ganando siempre es importante y queremos hacerlo

", dijo en referencia a la final de la UEFA Champions League femenina que afrontará el FC Barcelona ante el Olympique Lyon en Oslo.

Sobre el futuro, puntualizó: "Más allá de Lewandowski, nadie me ha comunicado que quiera marcharse. Estamos organizando la pretemporada y veremos qué jugadores de La Masia pueden venir con nosotros. Es algo que ya hemos hecho esta temporada y sigue siendo una posibilidad".

Además, se aventuró a ilusionarse con una tercera liga al hilo: "Estoy totalmente motivado para ir a por la tercera. Tenemos que mostrar nuestro mejor fútbol y ese es el gran objetivo. Vamos a darlo todo para conseguirlo. Sabemos que otros clubes también pelearán por LaLiga, pero nuestra meta es volver a ganarla".