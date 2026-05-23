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Sports Illustrated

¿Por qué no juega Raphinha el último partido de LaLiga con el FC Barcelona?

El extremo brasileño no dirá presente en Mestalla para visitar al Valencia por la jornada 38 del campeonato español.
Bruno Pernigotti|
FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports
FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

El FC Barcelona se despide este sábado de la temporada 2025/26 con un partidazo en Mestalla frente al Valencia, aunque varias de sus figuras no jugarán este partido debido a diversas situaciones físicas, con el Mundial 2026 como objetivo tremendamente cercano.

Uno de ellos es Raphinha, que volvió hace poco de una lesión muscular y sumó algunos minutos en el tramo final de la temporada. El brasileño está convocado por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo y buscará no forzar su físico para llegar en plenitud a la cita en Norteamérica.

Brasil integrará el grupo C del Mundial junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será el sábado 13 de junio contra los africanos en Nueva Jersey, mientras que tendrán su segunda presentación el viernes 19 ante los centroamericanos en Philadelphia y cerrarán la fase de grupos frente a los europeos el miércoles 24 en Miami Gardens.

Raphinha
Brazil v France - International Friendly | Shaun Clark/GettyImages

El nacido en Porto Alegre tuvo una buena temporada más allá de las lesiones: jugó 22 de los 37 partidos posibles de LaLiga, con un aporte de 13 goles y tres asistencias. En la UEFA Champions League jugó siete de 12, con tres tantos y misma cantidad de pases gol. En la Copa del Rey concretó dos apariciones, con una anotación y una asistencia.

Hansi Flick palpitó la despedida de la temporada

"Le deseo lo mejor al equipo femenino y ojalá puedan ganar. En nuestro caso, también queremos cerrar la temporada con una victoria. Acabar ganando siempre es importante y queremos hacerlo
", dijo en referencia a la final de la UEFA Champions League femenina que afrontará el FC Barcelona ante el Olympique Lyon en Oslo.

Sobre el futuro, puntualizó: "Más allá de Lewandowski, nadie me ha comunicado que quiera marcharse. Estamos organizando la pretemporada y veremos qué jugadores de La Masia pueden venir con nosotros. Es algo que ya hemos hecho esta temporada y sigue siendo una posibilidad".

Además, se aventuró a ilusionarse con una tercera liga al hilo: "Estoy totalmente motivado para ir a por la tercera. Tenemos que mostrar nuestro mejor fútbol y ese es el gran objetivo. Vamos a darlo todo para conseguirlo. Sabemos que otros clubes también pelearán por LaLiga, pero nuestra meta es volver a ganarla".

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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