¿Por qué no juega Vinicius Jr. en el Real Madrid vs Talavera?

El extremo brasileño es una de las fijas en el armado de Xabi Alonso, pero no está presente en el debut por la Copa del Rey frente al Talavera por una decisión del entrenador tolosarra, que está en el ojo de la tormenta y puede ser cesado en cualquier momento.

En pos de administrar cargas, Xabi dispuso varias modificaciones en el once inicial para este parido y marginó a Vinicius Jr. al banquillo para no asumir riesgos innecesarios, al menos desde el arranque. Otras figuras que están sentadas junto al entrenador son Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni.

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid dispone de un mix entre titulares y suplentes para enfrentar al Talavera: Andriy Lunin; Fran Garcia, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, David Jiménez; Franco Mastantuono, Dani Ceballos, Arda Güler; Endrick, Gonzalo García y Kylian Mbappe.