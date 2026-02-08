¿Por qué no juega Vinicius Júnior contra el Valencia esta noche?

El Real Madrid visita esta noche al Valencia (21:00) con una ausencia que pesa más de lo habitual: Vinícius Júnior no estará disponible. Y no se trata de una lesión ni de una decisión técnica, sino de una sanción que obliga a Álvaro Arbeloa a reconfigurar su ataque en un duelo siempre exigente.

El origen de la baja se remonta al pasado fin de semana, en el triunfo agónico del Madrid ante el Rayo Vallecano, un partido que dejó tres puntos de oro… y una factura deportiva considerable. En un cruce de alta tensión con Ilias Akhomach, Vinícius vio la quinta tarjeta amarilla de la temporada. Esa amonestación activa automáticamente el ciclo de sanción por acumulación, lo que le obliga a cumplir un partido de suspensión precisamente en la visita del conjunto ché.

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Pedro Castillo/GettyImages

La ausencia del brasileño no es un detalle menor. Vinícius es uno de los futbolistas que más desequilibrio aporta en el uno contra uno, capaz de romper partidos cerrados y de condicionar defensas rivales con su simple presencia. Sin él, el Madrid pierde profundidad, velocidad y una amenaza constante por banda izquierda.

Para Arbeloa, el reto pasa ahora por reinventar el frente ofensivo. El técnico deberá buscar alternativas que mantengan la agresividad del equipo en campo rival, ya sea apostando por un perfil más asociativo o por una mayor movilidad entre líneas. Enfrente estará un Valencia competitivo, que suele crecer en escenarios grandes.

Así, Mestalla asistirá a un choque marcado por lo que no se ve: la ausencia de Vinícius. Un castigo reglamentario que llega en un momento clave y que obliga al Madrid a demostrar que su fondo de armario está preparado para sostener el pulso sin una de sus grandes estrellas.