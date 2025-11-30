¿Por qué no juega Wiliam Saliba con el Arsenal frente al Chelsea?

La Jornada 13 de la temporada 2025/26 de la Premier League se vio engalanada por el enfrentamiento entre el Chelsea y el Arsenal celebrado en Stamford Bridge, un encuentro entre punteros del certamen y que podría mover muchas cosas en la clasificación depende el resultado.

Los Gunners marchan como líderes absolutos con 29 unidades sin haber disputado todavía este encuentro frente a los Blues. El equipo de Mikel Arteta se ha mantenido en todo lo alto y pareciera que podrían romper la maldición de no levantar un trofeo que ya data desde hace algunos años.

Pero hoy, esto pasa a segundo plano, ya que la zaga defensiva perdió a un hombre de vital importancia y es que William Saliba no estará en la oncena titular como lo venía haciendo recurrentemente, esto debido a que en el último entrenamiento previo sufrió un golpe que lo dejó sentido físicamente.

Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

El estratega español afirmó que si bien la lesión que tiene no es de gravedad, sí provocó que tuviera que hacer algunos ajuste para cuidar la integridad del defensor y por ende que este se perdiera el duelo frente al Chelsea.

Saliba estaba incómodo ayer, así que tuvimos que explorar un poco más lo que sucedió. No creo que sea algo muy complicado, pero es suficientemente delicado para que no esté presente en el juego contra el Chelsea. Mikel Arteta

Hasta el momento Saliba había sumado 815 minutos en 11 partidos disputados como titular en la Premier League, además de haber participado en tres de cuatro encuentros con la Selección de Francia en las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026.