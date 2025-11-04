¿Por qué no juegan Gyökeres y Martinelli en el partido del Arsenal ante el Slavia de Praga?

El Arsenal espera contar nuevamente con Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli para el derbi del norte de Londres frente al Tottenham Hotspur, previsto para el 23 de noviembre, tras el parón internacional.

Es que según información publicada por The Athletic, ambos atacantes permanecieron en la capital inglesa esta semana, mientras el conjunto que entrena Mikel Arteta viajaba a República Checa para disputar el martes su compromiso de la cuarta fecha de la Champions League contra el Slavia de Praga.

Tanto Gyökeres como Martinelli se encuentran en plena fase de recuperación de sus respectivas lesiones y trabajan con la mirada puesta en regresar justo después de los compromisos de selecciones. No obstante, el informe del mencionado medio de comunicación reveló que el goleador sueco continúa sometiéndose a pruebas médicas en vías de evaluar el alcance de su problema muscular, por lo que su participación ante los Spurs aún no está garantizada, al margen de que es un objetivo conciso.

Dicha noticia puede interpretarse desde dos perspectivas, ya que, por un lado, la ausencia de los dos jugadores en los próximos partidos supone un contratiempo importante para Arteta y su cuerpo técnico, quienes deberán recurrir a alternativas como el español Mikel Merino, en rol de "falso 9", igual que e belga Leandro Trossard, o el joven canterano Andre Harriman-Annous para ocupar el puesto de centro-delantero. Por su parte, el hecho de que se contemple un regreso cercano del nórdico y del sudamericano resulta alentador, sobre todo considerando la incertidumbre inicial sobre la gravedad de sus inconvenientes de salud.

Asimismo, el club londinense confía en poder recuperar a otros futbolistas clave después del parón, entre ellos Kai Havertz, Martin Ødegaard y Noni Madueke. Si la evolución de los lesionados sigue el curso esperado, el Arsenal quizás goce de una plantilla mucho más completa y competitiva a finales de noviembre.

De momento, los Gunners saben que sumando tres puntos en Praga versus el Slavia, darán un paso importante en su deseo de finalizar la fase de liga de Champions en el top 8.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE