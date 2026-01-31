¿Por qué no jugó Allan Saint-Maximin con el América frente al Necaxa?

Este sábado en el retorno de la Liga MX con la Jornada 4 del Clausura 2026, el América ya está venciendo 2-0 al Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, con anotaciones del uruguayo Brian Rodríguez y el chileno Víctor Dávila, con lo cual, está cerca de conseguir su primer triunfo del semestre, aparte de cortar una racha de 337 minutos sin anotar en la liga, pues era el único conjunto que no había podido perforar las redes en el campeonato.

Previo al duelo, América saltó a la cancha con playeras y una manta con el mensaje “No al racismo”, en muestra de apoyo a su compañero Allan Saint-Maximin pic.twitter.com/vOjtze4F7g — MedioTiempo (@mediotiempo) January 31, 2026

No obstante, hubo noticias no muy agradables para la afición americanista. La primera, la posible partida del referente español Álvaro Fidalgo, quien tiene ofertas desde España por parte del Real Betis y la Real Sociedad, así que ni siquiera fue convocado, aunque se le vio en el inmueble atendiendo a algunos seguidores y conversando con sus compañeros.



La otra ausencia que causó extrañeza fue la del francés Allan Saint-Maximin, quien levantó la voz a través de las redes sociales para denunciar un caso de racismo contra sus hijos por su color de piel, por eso el delantero pidió un permiso especial para no hacer presencia, con la directiva mostrando su apoyo para que pudiera atender la seguridad y bienestar de su entorno cercano. Por eso, las Águilas salieron con una pancarta y playera con la leyenda 'No al racismo'.



“La protección de mis hijos es mi prioridad y lucharé con todas mis fuerzas para que sean respaldados y amados sin importar sus orígenes o su color de piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad. Quiero que la gente entienda que cada ser humano es único y precioso y que debemos tratarnos unos a otros con respeto y dignidad”, escribió el galo.

Allan Saint-Maximin escribió su reflexión sobre el racismo y cómo lo ha vivido luego de que sus hijos fueran víctimas de racismo.#LigaMX #America pic.twitter.com/ZLoSjW6MWf — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) January 30, 2026

“Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y donde no tengan que sufrir estos comportamientos absurdos y sin sentido que sólo buscan destruir y dividir. A aquellos que se atrevieron a atacar a mis hijos les digo que han cometido un error. Siempre lucharé para proteger a los míos y no hay ninguna persona, ni amenaza que me asiste. La única persona que me asista en esta Tierra es Dios”, culminó el extremo azulcrema.



De cualquier forma, para muchos seguidores fue aplaudido no verlo porque así Rayito pudo ser titular y proporcionar el tanto que cortó la mala racha, además de poner una asistencia, pidiendo que él siga siendo inicial por encima de Maximin, que hasta ahora ha quedado a deber en el Nido.