¿Por qué no se firmó la llegada de Anthony Martial a los Pumas de la UNAM?
Uno de los nombres de peso en el mercado de verano de la Liga MX fue el de Anthony Martial. El francés ha firmado con los Rayados de Monterrey con el fin de convertirse en una estrella del equipo. Cierto es que el galo no viene en el mejor punto de su carrera, sin embargo, no se puede negar que es un sobrado de talento.
Sin embargo, antes de que el delantero firmase contrato con el cuadro del norte del país, hubo otro club en México que buscó su fichaje. El equipo en cuestión son los Pumas de la UNAM. Antonio Saracho, director de estrategia deportiva de los de la UNAM, afirma que de la noche a la mañana perdieron al jugador.
Comenzamos con ese tema de Anthony desde hace semanas, entramos en negociaciones con su club, nos permitieron hablar con el AEK de Atenas, tuvimos un par de zooms, llamadas, labrando una operación, llegamos a un principio de acuerdo, fue una propuesta forma, por escrito, estábamos preparando todo y así como te enteraste tú, es un silencio incómodo, llegas a este punto donde tienes principio de acuerdo, vino este silencio y 'pum', vino el anuncio para Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo.Antonio Saracho
Saracho concluye que es mejor aceptar el hecho y evitar conflictos directos con la gerencia de Monterrey.
Podemos hablar como Pumas, hablé de lo que hicimos como Pumas, es 2025, ya pasó mucho tiempo, deciden los jugadores, eso está claro. Nosotros nos queda simplemente aceptarlo, después obviamente habría qué preguntar cómo es el proceso.Antonio Saracho
