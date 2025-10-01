¿Por qué no se juega el Barcelona vs PSG en el Camp Nou?

No será el emblemático Camp Nou, sino el Estadio Olímpico de Montjuic el que albergue, nuevamente (como en la vuelta de cuartos de final de la edición 2023/2024), el esperado choque entre FC Barcelona y PSG, ahora correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

La razón principal obedece a las obras de reconstrucción que todavía se llevan a cabo en el icónico feudo culé, las cuales se vienen dando desde el verano de 2023 como parte de un ambicioso proyecto de modernización. Aunque desde la directiva blaugrana han transmitido que la remodelación está próxima a completarse, el recinto que vio la explosión de legendarias estrellas del fútbol mundial como Ronaldinho Gaúcho y Lionel Messi, entre otros, no cumple del todo con los requisitos mínimos exigidos por la UEFA para atestiguar este tipo de partidos.

Semejante circunstancia obligó al Barça a buscar alternativas en los pasados dos cursos, motivo por el que hizo del Olímpico de Montjuic su sede provisional, misma que vivió la obtención del Triplete local (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España) en la 2024/2025. De hecho y pese a que no estaba en los planes utilizarse dicho estadio para los juegos del club azulgrana en el presente ejercicio, esta medida se retomó ante la imposibilidad de volver al Cam Nou en los meses iniciales de competición, empezando por el compromiso del pasado domingo, en el que los azulgranas superaron a la Real Sociedad, previo al duelo de este miércoles frente al propio Paris Saint-Germain.

Incluso, antes de estos dos desafíos la escuadra que entrena Hansi Flick debió disputar sus primeros dos choques ligueros como local en el Estadio Johan Cruyff, en Sant Joan Despí, un escenario mucho más reducido, con capacidad de apenas 6.000 espectadores, muy lejos de lo que demanda UEFA.

Ya en lo meramente deportivo, catalanes y parisinos arriban a la atractiva cita en la Montaña Mágica

con tres puntos cada uno, puesto que se estrenaron en esta fase de liga de Champions ganando: los blaugranas como visitantes 1-2 versus el Newcastle inglés y los de Luis Enrique, campeones defensores del torneo, goleando 4-0 a la Atalanta italiana.

A pesar de las bajas que arrastran tanto Barcelona como, especialmente, PSG, se prevé un partidazo equilibrado, cargado de talento y con la promesa de ofrecer un espectáculo digno de dos de los grandes aspirantes a conquistar "La Orejona".

