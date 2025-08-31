¿Por qué no se revisó el penal sobre Lamine Yamal en el VAR?

El partido entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona se está definiendo por una jugada polémica. Al minuto 40 del primer tiempo, Lamine Yamal adelantó a los blaugrana tras cobrar exitosamente un penalti, sin embargo, la marcación de la pena máxima ha generado gran debate.

Para algunos expertos, el joven jugador del equipo catalán fue el que buscó el penalti extendiendo su pierna para ser chocado por Pep Chavarría. En este escenario, el árbitro no tendría que haber marcado falta dentro del área.

El penalti que Busquets Ferrer señaló a favor del FC Barcelona 🎥



La acción entre Lamine Yamal y Pep Chavarría #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/SIiDjptfJ6 — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

Lo que ha generado más molestia entre los seguidores del Rayo Vallecano es el hecho de que la jugada no fue revisada en el VAR, ¿pero a qué se debió esto? A continuación te lo contamos.

¿Por qué el VAR no sirve en el Rayo vs Barcelona?

El sistema de videoarbitraje ha presentado intermitencias a lo largo de este encuentro. El partido entre Rayo Vallecano y Barcelona inició a la hora programada a pesar de que el VAR había presentado problemas de comunicación con VOR.

Al minuto 12 el cuerpo arbitral indicó que el sistema ya se encontraba funcionando, pero a medias, ya que el colegiado Mateo Busquets no podría revisar la repetición de las jugadas en el monitor.

Varios reportes periodísticos, como el del diario Marca, indican que el VAR siguió teniendo fallas a lo largo del primer tiempo.

Al minuto 37, cuando se marcó la supuesta falta de Chavarría sobre Yamal, el sistema falló y Busquets no pudo revisar la polémica jugada en el monitor, por lo que se respetó su decisión original de marcar la pena máxima a favor del Barcelona.