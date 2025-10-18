¿Por qué protestan los jugadores de los equipos de LaLiga este fin de semana?

Los jugadores de toda la primera división española se están uniendo durante la jornada 9 en una protesta sin precedentes contra La Liga y la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los espectadores que sintonicen cualquier partido de La Liga este fin de semana verán lo que parece un inicio desconcertante. En lugar de iniciar el partido con el pitido inicial del árbitro, los futbolistas se niegan a jugar durante los primeros 15 segundos.

Antes de que el Espanyol derrotara al Real Oviedo por 2-0 el viernes por la noche, ambos clubes se convirtieron en los primeros participantes de la protesta en toda la liga. Ambos equipos permanecieron inmóviles mientras transcurrían los primeros segundos del choque antes de que se pusieran en marcha en el Estadio Carlos Tartiere. También ha sucedido en el duelo que están disputando Sevilla y Mallorca.

Se espera que los equipos de la máxima categoría del fútbol español sigan el ejemplo durante todo el fin de semana para demostrar su oposición a una reciente y controvertida decisión apoyada por el presidente de La Liga, Javier Tebas, junto con la RFEF y la UEFA.

Real Oviedo v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

¿Por qué los jugadores del Real Madrid y LaLiga protestan durante la jornada 9?

Todos los jugadores de LaLiga han acordado protestar durante el fin de semana contra el partido internacional entre el Barcelona y el Villarreal. El choque nacional se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami en lugar del Estadio de la Cerámica.

Trasladar el partido a una sede neutral en Estados Unidos es una primicia histórica; ningún partido de la máxima categoría europea se ha disputado jamás en suelo estadounidense. Sin embargo, los planes, aprobados por la RFEF y la UEFA , han recibido duras críticas.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) organizó una manifestación para “protestar simbólicamente como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, ante la posibilidad de disputar un partido de competición en Estados Unidos”.

El comunicado completo del sindicato de jugadores pone en duda la integridad competitiva de trasladar un partido de visitante del Barcelona a una sede neutral en Estados Unidos, donde la multitud probablemente estará mayoritariamente a favor de los catalanes.

También exige que se comparta toda la información relativa al proyecto para que la AFE pueda estar segura de que “se atienden las necesidades y preocupaciones de los futbolistas”.

El Real Madrid se ha manifestado previamente en contra del partido y se espera que sea uno de los clubes que participe en la protesta de este fin de semana. El Barcelona y el Villarreal han quedado al margen de los planes para evitar que la protesta se interprete como una posible medida contra algún club.