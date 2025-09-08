¿Por qué razón Javier Aguirre lleva de regreso a Hirving Lozano a la selección mexicana?

Durante casi dos años, Hirving Lozano estuvo fuera de la selección mexicana. El mexicano entre baja marcada de juego, lesiones y sobre todo, temas extra cancha, perdió un sitio dentro del Tri, pues no formaba parte del equipo nacional desde antes del fin de gestión de Jaime Lozano como técnico.

Ahora, ha sido Javier Aguirre quien apeló al retorno al equipo nacional del 'Chucky'. Tanto el técnico como el jugador confirmaron estar en constante comunicación por meses. Ahora, el entrenador lleva de regreso al extremo con el fin de darle un seguimiento cercano, aunque no es temas deportivos.

¡Más que una convocatoria! 🇲🇽🧐



Se ha relevado la razón por la que Javier Aguirre quiere a Chucky Lozano en la Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA.



🔍 Es para comprobar de primera mano si los rumores sobre su comportamiento son ciertos.



Se ha hablado mucho de sus… pic.twitter.com/I5xnzyNx0H — Futbol Total (@futboltotal) September 7, 2025

Aguirre decidió llevar a Lozano para conocer cómo es su comportamiento a nivel vestidor. El técnico no tiene dudas de la calidad en la cancha del extremo, sin embargo, quiere definir si es una pieza difícil de gestionar a nivel interno como tanto se le ha informado o no es el caso.

Mexico v Japan - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Hirving podría considerarse ya mismo en medio de un examen. Si logra demostrar que su actitud ha cambiado con el paso del tiempo y dejó de lado las actitudes consideradas a nivel interno como "sobradas" entonces Javier seguro que le sumará al grupo final que lleve a la copa del mundo.

En caso de que Lozano siga siendo ese tipo incomodo de los últimos años tanto para compañeros como para directivos, entonces es muy posible que el cuerpo técnico tire de prudencia y de nueva cuenta descarte la idea de convocarle incluso para los amistosos que restan antes del mundial.

Más noticias sobre la selección mexicana