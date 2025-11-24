¿Por qué razón Matheus Cunha no jugará ante el Everton?

Matheus Cunha quedó descartado de última hora para el partido de este lunes entre el Manchester United y el Everton. El delantero brasileño sufrió un golpe durante el último entrenamiento del equipo, lo que obligó al cuerpo técnico a retirarlo de la convocatoria.

El club confirmó que el atacante no podrá participar debido a las molestias generadas por ese impacto. Aunque no se trata de una lesión grave, el jugador no presenta las condiciones necesarias para competir al máximo nivel en un duelo tan exigente.

🚨🚫 Matheus Cunha misses Man United game against Everton due to knock in training. pic.twitter.com/NyV1KjHNJG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2025

Ante esta ausencia inesperada, Ruben Amorim ha decidido que Joshua Zirkzee ocupe su lugar en el once inicial. El neerlandés vivirá una nueva oportunidad para afianzarse como una de las alternativas más confiables del ataque del United en este tramo de la temporada.

Zirkzee no ha estado a la altura del reto cuando ha estado dentro del campo. El ex Bologna llegó al United como un talento con enorme proyección en el corto plazo, sin embargo, con el paso del tiempo se ha estancado como un fichaje con tintes de erróneo.

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

La baja de Cunha llega en un momento delicado para el Manchester United, que enfrenta una jornada determinante en la Premier League. El equipo necesita la victoria para cerrar el día en puestos de Champions League, un objetivo que se ha vuelto imprescindible para el proyecto deportivo.

El encuentro ante el Everton representa más que tres puntos. Los Red Devils buscan consolidar una línea ascendente en la Premier League y demostrar que pueden competir con regularidad al más alto nivel, incluso frente a imprevistos como esta ausencia.

El cuerpo médico continuará evaluando la evolución de Cunha en los próximos días. El club espera que el brasileño pueda reincorporarse a los entrenamientos a lo largo de la semana, dependiendo de cómo responda físicamente en las siguientes horas.