¿Por qué razón Sergio Canales fue suplente en los últimos dos juegos de Monterrey?

El semestre ha terminado para Monterrey. Luego de los resultados del fin de semana, no hay forma de que los del norte del país se puedan colar al menos a la liguilla de la Liga MX. Siendo el caso, el cuadro de Rayados ha firmado una de las peores temporada, sino es que la peor en la historia reciente del club.

Rayados semanas atrás quedó fuera de la CONCACAF recién en los octavos de final. Ahora, terminan pronto su tiempo en el torneo regular. Sorprendió que con todo lo que se jugaba el club, Sergio Canales, máxima estrella de la plantilla partiera desde la suplencia, ahora, ya se conoce el motivo de esto.

📁 @FelipeGalindot



🚨 Sergio Canales NO quiere ser más el capitán del primer equipo



👉 Tal motivo, Nico Sánchez decidió no alinearlo como titular en los últimos 2 partidos pic.twitter.com/EyX26xy536 — Carpeta Rayada (@CarpetaRayada) April 20, 2026

Felipe Galindo afirma que Canales habló con el entrenador Nicolás Sánchez para pedirle no ser más el capitán del equipo por lo que resta del torneo. Lejos de ser un acto de rebeldía, Sergio lo tomó como una muestra de autocrítica pues no se considera a la altura de lo que el gafete representa.

Nicolás no lo tomó bien. Al entrenador no le vino nada bien la falta de personalidad de Canales. Sánchez fue por muchos años el capitán y líder regio, por lo que entiende lo que representa ese rol. No le gustó ni un poco que Sergio renegará del mismo, por lo que optó por prescindir de su presencia en cancha.

Monterrey v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Hoy el hecho es el que es. Monterrey quedó fuera de la etapa final sin siquiera llegar con vida a la última jornada. Lo hicieron además con su mejor hombre sentado en el banco viendo el adiós.

Salvo sorpresa, Canales saldrá del club a final de torneo en calidad de agente libre De la misma forma, Nicolás no tiene muchas opciones de mantenerse como entrenador luego de uno de los peores interinatos en la historia de la Liga MX.