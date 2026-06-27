¿Por qué fue reemplazado Muslera en el entretiempo de Uruguay vs España?

La selección de Uruguay se quedó en las puertas de la clasificación a los 16avos de final. Si hubiese al menos empatado con España habrían avanzado pero la Roja se impuso por la mínima, dejando a los sudamericanos afuera.

El solitario gol llegó en el primer tiempo, con un disparo de Baena que en principio no llevaba mayor peligro pero que Muslera no pudo controlar.

Al regreso del entretiempo, todos quedaron sorprendidos al notar que el arquero ya no estaba entre los 11, sino que había sido reemplazado por Rochet.

🚨 Marcelo Bielsa: “Fernando Muslera asked me to be subbed off at half time”. pic.twitter.com/MW2u1tqltE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2026

De esta forma termina otro Mundial para Uruguay y para Marcelo Bielsa, que ya no será más el entrenador de la Celeste, como era de preveer.



Los sudamericanos llegaban a la cita mundialista con muchas expectativas, tras unas muy buenas Eliminatorias en las que habían terminado en la cuarta posición, venciendo a rivales de peso como Argentina o Brasil.

Pero en la Copa del Mundo no pudieron ganar ni un partido, lo que sorprende si se tiene en cuenta que compartían grupo con equipos más débiles como Arabia Saudita y Cabo Verde.