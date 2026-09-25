¿Por qué sale de Tigres? Gerardo Torrado rompe el silencio en entrevista con David Faitelson

En entrevista con David Faitelson, el ex vicepresidente deportivo del equipo de Tigres UANL, Gerardo Torrado, habló por primera vez frente a las cámaras respecto a los motivos que forzaron su salida del conjunto auriazul.

Sin medias tintas, como es una costumbre para el ahora comentarista deportivo de TUDN, David Faitelson, le preguntó a Gerardo por qué salió de Tigres, a lo que Torrado respondió que su decisión atendió a una serie de diferencias que resultaron irreconciliables frente a la directiva, principalmente, en la elección del director técnico para el conjunto auriazul.

Tigres UANL v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Recordemos que, tras la repentina salida de Guido Pizarro como estratega de los Tigres, se le había encomendado a Gerardo Torrado la complicada tarea de encontrar a su relevo. Se hablaba ya de que estaban muy cerca de concretarlo. Nombres como el del argentino y leyenda del Boca Jrs., Guillermo Barros Schelotto, Óscar Pareja y Juan Carlos Osorio aparecieron entre los principales candidatos.

Al final, fue Víctor Manuel Vucetich quien acabó llegando a los Tigres, no solo para desempeñarse como director técnico de la 'U' de Nuevo León, sino también para relevarlo como vicepresidente deportivo de la institución.

¿Gerardo Torrado cree que Rafael Márquez llegará al Mundial 2030?

Training Session Of The Mexican National Football Team In Mexico City | NurPhoto/GettyImages

Una vez cubierto el tema de Tigres UANL y su repentina salida, David Faitelson aprovechó la ocasión para cuestionarlo sobre otros aspectos, como el tema del ascenso y descenso en la Liga MX, e, inevitablemente, la selección mexicana de fútbol.

Recordemos que Gerardo Torrado formó parte del cuerpo técnico nacional durante el Mundial 2022, cuando México quedó fuera en fase de grupos, siendo entonces dirigidos por Gerardo: el 'Tata' Martino.

Sabe, por consecuencia, cómo se manejan las cosas en la interna de la escuadra nacional. Entiende que dificilmente los proyectos se respetan, y que lo normal es que se corten ante el menor tropiezo. Situación que espera no ocurra con Rafael Márquez, a quien dijo ver como estratega de México en el Mundial 2030.

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