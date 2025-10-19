El Real Madrid enfrentó un partido más disputado de lo esperado contra el Getafe en la jornada 9 de LaLiga. Los merengues se llevaron la victoria por la mínima diferencia en el Estadio Coliseum, gracias a un gol de Kylian Mbappé. Sin embargo, la nota preocupante para el conjunto blanco fue la salida de David Alaba, quien tuvo que ser sustituido al inicio del segundo tiempo.

Pese al triunfo, no todo fue positivo para el Real Madrid, ya que el segundo tiempo comenzó con un cambio obligado: David Alaba, aparentemente lesionado por una posible sobrecarga en la pierna derecha, fue sustituido por Raúl Asencio.



¿Alaba se perderá el partido vs Juventus y el Clásico vs Barcelona?

Todo indica que mañana se le realizarán estudios médicos a David Alaba y, de no confirmarse una lesión grave, podría estar disponible para los próximos partidos, incluyendo el enfrentamiento contra la Juventus en la UEFA Champions League y El Clásico ante el FC Barcelona.



Hasta antes de este duelo contra los Azulones, el austriaco había sumado 10 minutos disputados en en certamen liguero, dos contra la Real Sociedad en la primera fecha y 8 más contra el Levante el 22 de septiembre, por lo que parecía un momento inmejorable para volver a aparecer en las canchas. Además, venía de jugar un encuentro completo de Champions contra el Kairat Almaty.

Con esos 10 minutos jugados, el austriaco era el quinto jugador con menos tiempo en el campo, esto después de Thiago, Mestre, David Jiménez y Endrick, quienes no tienen ninguna aparición como titulares o suplentes en lo que va de la campaña.