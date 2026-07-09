¿Por qué salió reemplazado Mbappé en el partido de Francia vs Marruecos?

Cerca del final del partido que Franca le iba ganando a Marruecos por 2 a 0, Mbappé preocupó a todos cuando quedó tirado sobre el cesped, como si hubiese tenido alguna lesión.



Inmediatamente se realizó el cambio, aunque el delantero pudo salir caminando sin mayores inconvenientes. Se supone que Deschamps decidió reemplazarlo para darle descanso, más teniendo en cuenta las altas temperaturas con las que se jugó el encuentro en Boston.

En el primer tiempo, Mbappé había tenido la chance de abrir el marcador con un penal, pero Bounou se lo detuvo con maestría.



Sin embargo, en el segundo tiempo el delantero del Real Madrid logró su venganza, con un verdadero golazo para darle la ventaja a Francia. Minutos más tarde, Dembélé ampliaría el marcador para darle tranquilidad a los subacampeones del mundo.

Una estadística que da miedo

La estrella francés está decidida a romper con todos los récords. Con lo hecho ante Francia, Mbappé ya ha anotado 20 goles en igual cantidad de encuentros.



Si bien se mantiene segundo en la lista de máximos anotadores históricos en este tipo de torneos, uno por detrás de Lionel Messi, la juventud del francés prácticamente garantiza que lo superará, más temprano que tarde.