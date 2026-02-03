¿Por qué se canceló la transferencia de 43.7 millones de dólares de la estrella de USMNT a la Premier League?

Ricardo Pepi no podrá jugar en la Premier League esta temporada, ya que la transferencia propuesta por Fulham para el delantero de la selección nacional masculina de Estados Unidos ahora se ha cancelado.

Se pensaba que Pepi iba a fichar del PSV Eindhoven por 37 millones de euros (43,7 millones de dólares, 32 millones de libras) hacía el equipo del oeste de Londres. Sin embargo, Fabrizio Romano ha revelado que el club neerlandés canceló su fichaje porque no encontró un sustituto aceptable.

Esto significa que Pepi ahora jugará la temporada 2025-26 con el PSV, equipo para el que ha marcado 11 goles en 22 partidos jugados en todas las competiciones hasta el momento esta temporada.

Tras marcar en cinco partidos consecutivos de la Eredivisie desde finales de noviembre hasta principios de enero, el texano de 23 años ha estado de baja durante las últimas tres semanas por una fractura en el brazo. Se habría incorporado al Fulham lesionado, sin poder jugar hasta marzo.

Pepi en camino a recuperarse del Mundial

Si su recuperación va como se espera, Pepi debería estar saludable y disponible para cuando la selección nacional de Estados Unidos organice dos desafiantes amistosos de preparación para la Copa del Mundo en el Mercedes-Benz Stadium a fines de marzo contra Bélgica y Portugal.

El ex jugador juvenil del FC Dallas tendrá dos meses más para mejorar su estado físico mientras el PSV busca conseguir su tercer título consecutivo de la liga holandesa (aventaja a su competidor más cercano, el Feyenoord, por 17 puntos a falta de 13 partidos) y estar completamente listo para la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica.

Otros dos partidos de preparación serán el 31 de mayo y el 6 de junio contra Senegal respectivamente, antes del primer partido del Grupo D el 12 de junio contra Paraguay.

¿Se mudará Pepi a la Premier League?

Pepi aún podría convertirse en el próximo estadounidense en brillar en la Premier League inglesa. Sus actuaciones en lo que promete ser una temporada de campeonato para el PSV despertaron el interés del Fulham este mes y, siempre que recupere un nivel similar una vez recuperado el brazo, no hay razón para que los Cottagers u otros pretendientes no vuelvan a interesarse por él este verano.

El PSV está claramente dispuesto a vender, como lo demuestra el acuerdo sobre el precio de transferencia con el Fulham (sólo la falta de tiempo hizo que se frenara esta operación ahora) y probablemente esperará ver a Pepi brillar en la Copa del Mundo debido al efecto inflacionario que podría tener en su valoración.

Hay una larga lista de estadounidenses en la historia de la Premier League, pero el número de jugadores estadounidenses actualmente activos en la máxima categoría de Inglaterra es sólo cuatro: Tyler Adams (Bournemouth), Brenden Aaronson (Leeds United), Chris Richards (Crystal Palace) y Antonee Robinson (Fulham).