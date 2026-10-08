¿Por qué se complica la vuelta de Carvajal a LaLiga?

Dani Carvajal seguirá sin equipo después de que se frustrara su llegada al Getafe. Tras finalizar su contrato con el Real Madrid, el defensor había encontrado en el Getafe una posibilidad para continuar en LaLiga, pero la operación no avanzó y quedó definitivamente descartada.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

“Todo se ha caído, no hay nada”, aseguró Ángel Torres, presidente del club azulón, en declaraciones a Chiringuito TV, poniendo fin a las versiones que durante las últimas horas daban prácticamente por cerrado el acuerdo.

Por ahora, no trascendieron los motivos oficiales que provocaron el final de las conversaciones.

🚨 Informa @GemmitaSantos | Situación del fichaje de Carvajal por el @GetafeCF



🛑 La Liga ha rechazado la inscripción de Carvajal por el límite salarial



💥 El Getafe no tiene límite disponible; para que La Liga lo autorice - NOTICIA @COPE -, el presidente tiene que poner un… pic.twitter.com/L4VPpJ1zFe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 8, 2026

El límite salarial, una posible traba

Una de las hipótesis que tomó fuerza apunta a la situación económica del Getafe. Según Mundo Deportivo, el club habría superado su límite de coste de plantel establecido por LaLiga, una cifra que contempla los salarios de los futbolistas, las amortizaciones y otros gastos vinculados al primer equipo.

El margen económico sería, por lo tanto, un obstáculo para incorporar a Carvajal incluso como agente libre. La dirigencia dispone para la temporada 2026/27 de un límite de coste de plantilla de 56,7 millones de euros, una cifra muy inferior a la de los clubes con mayor poder financiero de la competencia. El Real Madrid, por ejemplo, supera los 832 millones.

¿Seguirá jugando Carvajal?

Durante el verano, Carvajal llegó a contemplar la posibilidad de retirarse y también había dejado claro que no veía con buenos ojos continuar su carrera en otro club europeo después de tantos años en el Madrid.

Sin embargo, tampoco cerró la puerta a seguir compitiendo. “Estamos trabajando en ello y estoy abierto a todas las opciones”, había señalado al ser consultado por su futuro y la posibilidad de permanecer en España. La caída de la operación con el Getafe obliga ahora al defensor a estudiar nuevamente sus alternativas.

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Pedro Castillo/GettyImages

En la última temporada con el Madrid, Carvajal disputó 23 encuentros en todas las competencias, aunque solo fue titular en diez; en sus últimas dos campañas las lesiones condicionaron su continuidad, especialmente después de la grave lesión de ligamento cruzado que sufrió en 2024.

Ahora, a sus 34 años, el desafío será encontrar un proyecto que le permita continuar su carrera y buscar un proyecto que le permita mantenerse en el máximo nivel.

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