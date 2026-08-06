¿Por qué se detuvo el partido entre el Inter Miami y el Atlético San Luis?
Lionel Messi marcó doblete en este encuentro
El Inter Miami y el Atlético San Luis disputaban los minutos finales del partido correspondiente a la fecha uno del Grupo A, por la Leagues CUP 2026, cuando se tomó la decisión de suspender el compromiso por tormenta eléctrica.
Con doblete de Lionel Messi incluído, la escuadra de la MLS están goleando 4-2 al conjunto mexicano, que arrancó ganando, pero muy pronto perdió la ventaja en el marcador.
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JAIME GARZA
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.