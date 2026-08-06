¿Por qué se detuvo el partido entre el Inter Miami y el Atlético San Luis?

El Inter Miami y el Atlético San Luis disputaban los minutos finales del partido correspondiente a la fecha uno del Grupo A, por la Leagues CUP 2026, cuando se tomó la decisión de suspender el compromiso por tormenta eléctrica.

Con doblete de Lionel Messi incluído, la escuadra de la MLS están goleando 4-2 al conjunto mexicano, que arrancó ganando, pero muy pronto perdió la ventaja en el marcador.

📸- THE INTER MIAMI MATCH HAS BEEN SUSPENDED DUE TO A THUNDERSTORM!



Around 20 minutes to play when it continues. pic.twitter.com/7iGbPjNyPU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 6, 2026

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