¿Por qué se retrasa el partido entre el Inter Miami y el Atlanta United?

El encuentro entre el Inter Miami y el Atlanta United, programado para jugarse a las 19:30 hrs, tiempos del Este, ha sufrido un retraso, ya que se activó el protocolo por tormenta eléctrica. El club dio la noticia a través de sus redes sociales. Mediante ellas informaron también que el encuentro arrancará a las 21:05 hrs.

ℹ️ Teams are out for warmups and the new kickoff time is 9:05 PM ET. https://t.co/qql3XFnYxC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 6, 2026

Lionel Messi alineará como titular ante el Atlanta United

A pesar de anunciar su retiro de la selección argentina, la pelota sigue rodando para Lionel Messi a nivel clubes. El delantero estará disponible con el Inter Miami este sábado para recibir al Atlanta United de Gerardo Martino por la MLS, pocos días después de comunicar el final de su etapa con la Albiceleste.

El argentino llega al partido luego de una actuación extraordinaria contra el Montréal, donde ganó 7-1 y cortó una racha de cuatro encuentros de la MLS sin victorias. Messi convirtió cuatro goles, dos de tiro libre, y además le dio una asistencia a Suárez.

Esa producción llevó al rosarino a 18 goles en la temporada regular de la liga estadounidense y lo ubicó como máximo artillero del certamen. También suma 10 asistencias y lidera la MLS con 28 participaciones de gol. Contra los canadienses consiguió por primera vez un póker en un mismo encuentro desde que llegó a Miami y llegó a 20 partidos con al menos dos goles en apenas 72 presentaciones.

Inter Miami CF v CF Montreal | Carmen Mandato/GettyImages

Su presencia contra el Atlanta también es su primera aparición con las Garzas desde que comunicó el lunes su retiro de la selección luego de 21 años. De no formar parte de los compromisos internacionales durante la fecha FIFA de septiembre, Messi continuará trabajando con el plantel de Florida.

El Inter está en el segundo puesto de la Conferencia Este con 42 puntos en 22 jornadas. El Nashville lidera con 53 unidades. Los dirigidos por el Tata, por su parte, suman 21 puntos en la misma cantidad de encuentros y ocupan el puesto 13.

Las Garzas atraviesan además una transición en el cuerpo técnico. Cristian González fue elegido para reemplazar al interino Hoyos, pero todavía espera su permiso de trabajo para asumir sus funciones por lo que no habrá nuevo DT este partido. "Realmente vamos a disfrutar, siempre con la idea de sacar el resultado que nosotros buscamos. Los lesionados se están recuperando y Kily estará unos días por acá, no es una pregunta para mí", expresó Hoyos en la previa.

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