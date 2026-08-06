¿Por qué se retrasó el partido entre Rayados y el Orlando City?

El partido correspondiente a la fecha número uno del Grupo A, entre el Club de Fútbol Monterrey la Leagues CUP, estaba programado para aerrrancar a las 19:30 hrs (TE); 17:30 (horario mexicano). Sin embargo, tal como ocurrió en el partido del Inter Miami el fin de semana pasado, este encuentro ha sufrido un retraso, debido a una fuerte tormenta eléctrica.

ATENCIÓN.🚨 Debido a una tormenta eléctrica en la zona, se retrasa el inicio de nuestro partido contra Orlando City. ⌚



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Hasta el momento, la cuenta de X (Twitter) del Club de Fútbol Monterrey aún no ha informado cuál será la hora exacta en la que arrancará este compromiso, por lo que invitan a sus aficionados a mantenerse al tanto de sus medios de disfusión para ponerlos al tanto de lo que suceda.

El pronóstico de la IA para este emocionante compromiso

Según el pronóstico de la Inteligencia Artificial de ChatGPT, el compromiso será un encuentro parejo y por ende, el resultado puede ser una igualdad.

El cuadro regiomontano llega con un plantel de mayor calidad y profundidad, con jugadores capaces de desequilibrar en cualquier momento.

Atlas v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Rayados deberá controlar el balón para evitar que Orlando encuentre espacios para correr. La batalla en el mediocampo será decisiva; si Rayados impone su ritmo, tendrá más opciones de generar peligro.

Orlando buscará aprovechar la velocidad de sus atacantes y el apoyo de su afición para presionar desde el inicio.

Su pronóstico es que habrá un empate 2-2 y la IA cree que, Rayados podrá imponerse en la tanda de penales para sumar el punto extra del formato de la Leagues Cup.

Las alineaciones del partido entre Rayados y el Orlando City

ALINEACIÓN RAYADOS: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Stefan Medina, Luis Reyes, Gerardo Arteaga, Iker Fimbres, Jorge "Corcho" Rodríguez, Fidel Ambriz, Luca Orellano, Roberto De la Rosa y Uroš Djurdjević. DT Matías Almeyda.

ALINEACIÓN ORLANDO: D. Brekalo, L. Otávio, R. Jansson, A. Griezmann, T. Spicer, E. Autesta, J. Ellis, G. Dorsey, B. Rhein, M. Crépeau e I. Angulo. DT Martín Perelman

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