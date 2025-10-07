Yerry Mina, defensor central del Cagliari en la Serie A italiana, fue inicialmente convocado por el técnico Néstor Lorenzo para los amistosos de la fecha FIFA de octubre de 2025 contra México (11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas) y Canadá (14 de octubre en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey).

Estos partidos forman parte de la preparación de Colombia para el Mundial 2026, coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá, y representan una oportunidad clave para consolidar el puesto de cabeza de serie en el sorteo del torneo, programado para el 5 de diciembre en Washington.



WILLER DITTA, AL RESCATE DE COLOMBIA 🇨🇴💪



El defensa de Cruz Azul fue convocado para reemplazar a Yerry Mina en la Fecha FIFA de octubre.



WILLER DITTA, AL RESCATE DE COLOMBIA 🇨🇴💪

El defensa de Cruz Azul fue convocado para reemplazar a Yerry Mina en la Fecha FIFA de octubre.

📍 Jugará ante México 🇲🇽 y Canadá 🍁 en EE.UU.

Sin embargo, Mina sufrió una lesión muscular en la pierna derecha durante el empate 1-1 de su club Cagliari contra Udinese, en la jornada 6 de la Serie A, el domingo 5 de octubre de 2025. De esta forma, la selección Colombia anuncia la baja de su zaguero estelar, quien será reemplazado por el jugador de Cruz Azul, Willer Ditta.

El anuncio se hizo oficial el 6 de octubre de 2025 a través de la FCF: "En su lugar, el jugador Willer Ditta se unirá a la convocatoria, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esta oportunidad de representar a la Selección Colombia".



Ditta se reportará pronto a la concentración en Texas, donde ya están jugadores como Kevin Mier (su compañero en Cruz Azul), Davinson Sánchez, James Rodríguez y otros.



El semestre de Willer Ditta con Cruz Azul

Este Apertura 2025 de la Liga MX, Willer ha sido titular indiscutible con Nicolás Larcamón en 12 partidos, acumulando 1.058 minutos sin goles, pero destacando por su solidez defensiva. En la selección Colombia, esta es su quinta convocatoria en la era Lorenzo (tras octubre 2023, octubre 2024, y las fechas 15-16 de Eliminatorias contra Perú y Argentina).