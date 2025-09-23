Port Vale vs Arsenal: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico

La Carabao Cup (EFL Cup) celebra su 65.ª edición en esta temporada 2025/2026. La competición está abierta a todos los clubes ingleses y galeses que participan en la Premier League y la English Football League.

La Copa Carabao reúne a los 92 clubes de la EFL y la Premier League en un formato de eliminación directa en siete rondas.

El Port Vale se medirá al Arsenal en la tercera ronda de la Carabao Cup, un choque que se disputará en Vale Park. Para el conjunto de League One será una noche histórica frente a uno de los colosos de la Premier League. El equipo local intentará sostenerse en la energía de su gente y en la intensidad de su juego para equilibrar la balanza. Del otro lado, un Arsenal con una plantilla amplia y ambiciones en todos los frentes llega como claro favorito, aunque no se descarta que Mikel Arteta opte por dar minutos a varios suplentes. Un duelo marcado por la ilusión contra la jerarquía.



¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Port Vale vs. Arsenal?

Ciudad: Midlands West, Inglaterra

Fecha: miércoles 24 de septiembre

Horario: 15:00 (este de Estados Unidos), 13:00 (México), 21:00 (España).

Estadio: Vale Park

¿Cómo se podrá ver el Port Vale vs. Arsenal en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por Paramount+ y Amazon Prime Video en los Estados Unidos, Disney+ Premium y en ESPN3 en México y no sería transmitida en España.

Últimos 5 partidos del Port Vale

Rival Resultado Competición Mansfield 2-1 V EFL Exeter City 2-0 V EFL Leyton 3-2 D EFL Leeds 4-1 V EFL Reading 1-0 D EFL

Últimos 5 partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Manchester City 1-1 E Premier League Athletic Club 2-0 V UCL Nottingham 3-0 V Premier League Liverpool 1-0 D Premier League Leeds 5-0 V Premier League

Últimas noticias del Port Vale

El Port Vale Football Club es un club de fútbol inglés de la ciudad de Burslem en Stoke-on-Trent. Fue fundado en 1876 y juega en la Football League One desde la temporada 2025/26. Llega a este partido en la posición 19° de 24° equipos de su división. Quiere regalarle una alegría a su gente con un triunfo ante el gigante Arsenal. Por la segunda ronda de este torneo, le ganó al Birmingham 1-0.

Últimas noticias del Arsenal

Apuesta a ganar todo y no tener sobresaltos ante su rival, pero por ahora en los partidos realmente importantes no ha dado la talla, lo cual es una alarma para los de Arteta: perdió ante Liverpool 1-0 y empató ante el Manchester City por 1-1, más allá del 2-0 a favor ante Athletic Club por la UEFA Champions League.

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero: Kepa

Defensas: Calafiori, Lewis-Skelly, White, Timber

Mediocampistas: Christian Nørgaard, Nwaneri, Martin Odegaard

Delanteros: Martinelli, Viktor Gyökeres y Saka

Port Vale

Portero: Gauci

Defensas: Debrah, Humphreys, Hall

Mediocampistas: Gabriel, Croasdale, Byers, Garrity, Gordon

Delanteros: Cole, Paton

Pronóstico SI Fútbol

Port Vale 1 - Arsenal 3

