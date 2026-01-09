Sports Illustrated Fútbol

Portsmouth vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Fratton Park se prepara para una fiesta copera; los 'Gunners' buscan evitar sorpresas ante un equipo de Championship
La magia de la FA Cup llega a la costa sur de Inglaterra este domingo. El Arsenal, líder de la Premier League, viaja para enfrentar al Portsmouth en la tercera ronda del torneo más antiguo del mundo.

Es un duelo de extremos: mientras los de Mikel Arteta pelean por la gloria en la máxima categoría, el 'Pompey' lucha desesperadamente por la permanencia en el Championship. Para los locales, es la oportunidad de olvidar sus penas ligueras con una actuación heroica; para los visitantes, el primer paso para reconquistar un trofeo que no levantan desde 2020.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portsmouth vs Arsenal?

  • Ciudad: Portsmouth, Inglaterra
  • Fecha: domingo 11 de enero
  • Horario: 09:00 (hora de EE.UU. ET), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)
  • Estadio: Fratton Park
¿Cómo se podrá ver el Portsmouth vs Arsenal en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN 2

ESPN App, fuboTV

México

TNT Sports

HBO Max

España

-

DAZN

Últimos cinco partidos del Portsmouth

Rival

Resultado

Competición

Bristol City

0-5 D

Championship

Charlton Athletic

2-1 V

Championship

QPR

1-1 E

Championship

Derby County

1-1 E

Championship

Blackburn Rovers

2-1 V

Championship

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival

Resultado

Competición

Liverpool

0-0 E

Premier League

Bournemouth

3-2 V

Premier League

Aston Villa

4-1 V

Premier League

Brighton

2-1 V

Premier League

Crystal Palace

1-1 E

EFL Cup

Últimas noticias del Portsmouth

El equipo de John Mousinho llega golpeado anímicamente. La reciente derrota por 5-0 ante el Bristol City fue un baño de realidad para un equipo que se ubica en el puesto 21 del Championship, apenas un punto por encima de la zona de descenso.

La enfermería está llena, lo que complica aún más el panorama: Colby Bishop es duda, mientras que jugadores clave como Marlon Pack, Josh Murphy y Connor Ogilvie están descartados por lesión. Además, perdieron a su extremo cedido, Yang Min-Hyeok, quien fue rellamado por el Tottenham. Fratton Park intentará ser el jugador número 12 para inspirar una actuación histórica.

Últimas noticias del Arsenal

Los Gunners empataron sin goles ante el Liverpool el jueves, manteniendo el liderato pero cortando su racha de victorias. Mikel Arteta planea rotaciones para dar descanso a sus titulares y minutos a quienes buscan reivindicarse.

Piero Hincapié salió lesionado ante los Reds y es duda, sumándose a las bajas de Riccardo Calafiori y Cristhian Mosquera. Se espera que Kepa Arrizabalaga defienda el arco y que Gabriel Jesus tenga la oportunidad de liderar el ataque junto a Kai Havertz, buscando recuperar su mejor versión goleadora.

Posibles alineaciones

Portsmouth (4-2-3-1)

  • Portero: Nicolas Schmid
  • Defensas: Zak Swanson, Regan Poole, Conor Shaughnessy, Terry Devlin
  • Centrocampistas: Andre Dozzell, Pierre Ekwah
  • Mediapuntas: Alex Kirk (o Segecic), John Swift, Ibane Bowat
  • Delantero: Kusini Yengi

Arsenal (4-3-3)

  • Portero: Kepa Arrizabalaga
  • Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié (o Kiwior si no llega), Myles Lewis-Skelly
  • Centrocampistas: Mikel Merino, Christian Nørgaard, Eberechi Eze
  • Delanteros: Noni Madueke, Gabriel Jesus, Kai Havertz.

Pronóstico SI

A pesar de las rotaciones del Arsenal y la atmósfera hostil de Fratton Park, la diferencia de calidad y profundidad entre ambas plantillas es abismal. El Portsmouth llega demasiado mermado por las lesiones y centrado en su supervivencia en liga como para plantar cara a un Arsenal que, incluso con suplentes, tiene nivel de Champions League.

Portsmouth 0-3 Arsenal

