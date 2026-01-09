Portsmouth vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La magia de la FA Cup llega a la costa sur de Inglaterra este domingo. El Arsenal, líder de la Premier League, viaja para enfrentar al Portsmouth en la tercera ronda del torneo más antiguo del mundo.

Es un duelo de extremos: mientras los de Mikel Arteta pelean por la gloria en la máxima categoría, el 'Pompey' lucha desesperadamente por la permanencia en el Championship. Para los locales, es la oportunidad de olvidar sus penas ligueras con una actuación heroica; para los visitantes, el primer paso para reconquistar un trofeo que no levantan desde 2020.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portsmouth vs Arsenal?

Ciudad : Portsmouth, Inglaterra

: Portsmouth, Inglaterra Fecha : domingo 11 de enero

: domingo 11 de enero Horario : 09:00 (hora de EE.UU. ET), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)

: 09:00 (hora de EE.UU. ET), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España) Estadio: Fratton Park

Arsenal v Liverpool - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Portsmouth vs Arsenal en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN 2 ESPN App, fuboTV México TNT Sports HBO Max España - DAZN

Últimos cinco partidos del Portsmouth

Rival Resultado Competición Bristol City 0-5 D Championship Charlton Athletic 2-1 V Championship QPR 1-1 E Championship Derby County 1-1 E Championship Blackburn Rovers 2-1 V Championship

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Liverpool 0-0 E Premier League Bournemouth 3-2 V Premier League Aston Villa 4-1 V Premier League Brighton 2-1 V Premier League Crystal Palace 1-1 E EFL Cup

Portsmouth v Ipswich Town - Sky Bet Championship - Fratton Park | Steven Paston - PA Images/GettyImages

Últimas noticias del Portsmouth

El equipo de John Mousinho llega golpeado anímicamente. La reciente derrota por 5-0 ante el Bristol City fue un baño de realidad para un equipo que se ubica en el puesto 21 del Championship, apenas un punto por encima de la zona de descenso.

La enfermería está llena, lo que complica aún más el panorama: Colby Bishop es duda, mientras que jugadores clave como Marlon Pack, Josh Murphy y Connor Ogilvie están descartados por lesión. Además, perdieron a su extremo cedido, Yang Min-Hyeok, quien fue rellamado por el Tottenham. Fratton Park intentará ser el jugador número 12 para inspirar una actuación histórica.

Últimas noticias del Arsenal

Los Gunners empataron sin goles ante el Liverpool el jueves, manteniendo el liderato pero cortando su racha de victorias. Mikel Arteta planea rotaciones para dar descanso a sus titulares y minutos a quienes buscan reivindicarse.

Piero Hincapié salió lesionado ante los Reds y es duda, sumándose a las bajas de Riccardo Calafiori y Cristhian Mosquera. Se espera que Kepa Arrizabalaga defienda el arco y que Gabriel Jesus tenga la oportunidad de liderar el ataque junto a Kai Havertz, buscando recuperar su mejor versión goleadora.

Arsenal v Liverpool - Premier League | David Price/GettyImages

Posibles alineaciones

Portsmouth (4-2-3-1)

Portero : Nicolas Schmid

: Nicolas Schmid Defensas : Zak Swanson, Regan Poole, Conor Shaughnessy, Terry Devlin

: Zak Swanson, Regan Poole, Conor Shaughnessy, Terry Devlin Centrocampistas : Andre Dozzell, Pierre Ekwah

: Andre Dozzell, Pierre Ekwah Mediapuntas : Alex Kirk (o Segecic), John Swift, Ibane Bowat

: Alex Kirk (o Segecic), John Swift, Ibane Bowat Delantero: Kusini Yengi

Arsenal (4-3-3)

Portero : Kepa Arrizabalaga

: Kepa Arrizabalaga Defensas : Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié (o Kiwior si no llega), Myles Lewis-Skelly

: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié (o Kiwior si no llega), Myles Lewis-Skelly Centrocampistas : Mikel Merino, Christian Nørgaard, Eberechi Eze

: Mikel Merino, Christian Nørgaard, Eberechi Eze Delanteros: Noni Madueke, Gabriel Jesus, Kai Havertz.

Pronóstico SI

A pesar de las rotaciones del Arsenal y la atmósfera hostil de Fratton Park, la diferencia de calidad y profundidad entre ambas plantillas es abismal. El Portsmouth llega demasiado mermado por las lesiones y centrado en su supervivencia en liga como para plantar cara a un Arsenal que, incluso con suplentes, tiene nivel de Champions League.

Portsmouth 0-3 Arsenal

