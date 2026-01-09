Portsmouth vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La magia de la FA Cup llega a la costa sur de Inglaterra este domingo. El Arsenal, líder de la Premier League, viaja para enfrentar al Portsmouth en la tercera ronda del torneo más antiguo del mundo.
Es un duelo de extremos: mientras los de Mikel Arteta pelean por la gloria en la máxima categoría, el 'Pompey' lucha desesperadamente por la permanencia en el Championship. Para los locales, es la oportunidad de olvidar sus penas ligueras con una actuación heroica; para los visitantes, el primer paso para reconquistar un trofeo que no levantan desde 2020.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portsmouth vs Arsenal?
- Ciudad: Portsmouth, Inglaterra
- Fecha: domingo 11 de enero
- Horario: 09:00 (hora de EE.UU. ET), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)
- Estadio: Fratton Park
¿Cómo se podrá ver el Portsmouth vs Arsenal en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN 2
ESPN App, fuboTV
México
TNT Sports
HBO Max
España
-
DAZN
Últimos cinco partidos del Portsmouth
Rival
Resultado
Competición
Bristol City
0-5 D
Championship
Charlton Athletic
2-1 V
Championship
QPR
1-1 E
Championship
Derby County
1-1 E
Championship
Blackburn Rovers
2-1 V
Championship
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Liverpool
0-0 E
Premier League
Bournemouth
3-2 V
Premier League
Aston Villa
4-1 V
Premier League
Brighton
2-1 V
Premier League
Crystal Palace
1-1 E
EFL Cup
Últimas noticias del Portsmouth
El equipo de John Mousinho llega golpeado anímicamente. La reciente derrota por 5-0 ante el Bristol City fue un baño de realidad para un equipo que se ubica en el puesto 21 del Championship, apenas un punto por encima de la zona de descenso.
La enfermería está llena, lo que complica aún más el panorama: Colby Bishop es duda, mientras que jugadores clave como Marlon Pack, Josh Murphy y Connor Ogilvie están descartados por lesión. Además, perdieron a su extremo cedido, Yang Min-Hyeok, quien fue rellamado por el Tottenham. Fratton Park intentará ser el jugador número 12 para inspirar una actuación histórica.
Últimas noticias del Arsenal
Los Gunners empataron sin goles ante el Liverpool el jueves, manteniendo el liderato pero cortando su racha de victorias. Mikel Arteta planea rotaciones para dar descanso a sus titulares y minutos a quienes buscan reivindicarse.
Piero Hincapié salió lesionado ante los Reds y es duda, sumándose a las bajas de Riccardo Calafiori y Cristhian Mosquera. Se espera que Kepa Arrizabalaga defienda el arco y que Gabriel Jesus tenga la oportunidad de liderar el ataque junto a Kai Havertz, buscando recuperar su mejor versión goleadora.
Posibles alineaciones
Portsmouth (4-2-3-1)
- Portero: Nicolas Schmid
- Defensas: Zak Swanson, Regan Poole, Conor Shaughnessy, Terry Devlin
- Centrocampistas: Andre Dozzell, Pierre Ekwah
- Mediapuntas: Alex Kirk (o Segecic), John Swift, Ibane Bowat
- Delantero: Kusini Yengi
Arsenal (4-3-3)
- Portero: Kepa Arrizabalaga
- Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié (o Kiwior si no llega), Myles Lewis-Skelly
- Centrocampistas: Mikel Merino, Christian Nørgaard, Eberechi Eze
- Delanteros: Noni Madueke, Gabriel Jesus, Kai Havertz.
Pronóstico SI
A pesar de las rotaciones del Arsenal y la atmósfera hostil de Fratton Park, la diferencia de calidad y profundidad entre ambas plantillas es abismal. El Portsmouth llega demasiado mermado por las lesiones y centrado en su supervivencia en liga como para plantar cara a un Arsenal que, incluso con suplentes, tiene nivel de Champions League.
Portsmouth 0-3 Arsenal
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.