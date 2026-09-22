Portugal vs Gales: previa, predicciones y alineaciones

Portugal recibe a Gales este jueves 24 de septiembre en el estreno de ambas selecciones por el Grupo 4 de la Liga A de la Nations League 2026/27. Más allá de lo deportivo, todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo. Tras confirmar su despedida de los mundiales, este torneo podría ser el último que afronte con la camiseta de su país.

Los lusos se encuentran en un proceso de renovación. Tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2026 ante España, Roberto Martínez dejó el cargo y Jorge Jesus asumió como nuevo seleccionador. El flamante entrenador convocó una lista de 25 jugadores que combina a los referentes de siempre —Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias y el propio Ronaldo— con nuevas incorporaciones como Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha y Fábio Silva, en lo que será su debut absoluto al mando de la Seleção.

Gales, por su parte, llega golpeada tras quedar afuera del último Mundial en el repechaje europeo, cayendo por penales ante Bosnia y Herzegovina. El equipo de Craig Bellamy vuelve a la Liga A tras haber logrado el ascenso en el ciclo anterior, y afronta este durísimo grupo con la ilusión de competir de igual a igual ante una de las mejores selecciones de Europa.

Pronóstico SI Fútbol

Portugal tiene una diferencia de jerarquía individual amplia y juega en casa. Gales, con menos individualidades pero mucha velocidad en el contragolpe, puede hacer un partido incómodo, aunque todo indica que la Seleção arrancará su defensa del título con una victoria.

Pronóstico: Portugal 3-0 Gales

¿A qué hora se juega Portugal vs Gales?

Ciudad: Lisboa, Portugal

Lisboa, Portugal Estadio: José Alvalade

José Alvalade Fecha: jueves 24 de septiembre

jueves 24 de septiembre Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Portugal y Gales

Partidos jugados: 4

4 Portugal: 3

3 Empates: 0

0 Gales: 1

Último partido entre ambos: 06/07/2016 - Portugal 2-0 Gales - Eurocopa 2016, Semifinales

Football - UEFA EURO 2016 - Semi Final - Portugal v Wales | Marc Atkins/Offside/GettyImages

Últimos 5 partidos

Portugal Gales Portugal 0-1 España 06/07/26 Rumania 2-1 Gales 06/06/26 Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026 Gales 1-1 Ghana 02/06/26 Colombia 0-0 Portugal 27/6/2026 Gales 1-1 Irlanda del Norte 31/03/26 Portugal 5-0 Uzbekistán 23/6/2026 Gales 1 (2) - (4) 1Bosnia Herzegovina 26/03/26 Portugal 1-1 RD Congo 17/6/2026 Gales 7-1 Macedonia del Norte 18/11/26

¿Cómo ver Portugal vs Gales por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky, +izzi España Sin transmisión

Últimas noticias de Portugal

Jorge Jesus comienza su ciclo al frente del seleccionado portugués. El técnico de 71 años llega con un palmarés amplísimo: fue tres veces campeón de Portugal con el Benfica, conquistó la Copa Libertadores y el Brasileirao con el Flamengo, ganó la Copa de Turquía con el Fenerbahçe y en el fútbol saudí fue campeón de liga con el Al Hilal y luego con el Al-Nassr, club en el que además coincidió con Cristiano Ronaldo y João Félix.

Vigente campeona de la Nations League tras los títulos de 2019 y 2025, el combinado luso afronta este arranque como una oportunidad inmediata para competir mientras el DT empieza a instalar su identidad, en un proceso que mira más de fondo hacia la Eurocopa 2028.

FBL-POR-NATIONS LEAGUE-PRESSER | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Posible alineación de Portugal (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Veiga, Dias, Mendes; Vitinha, Rúben Neves; Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Ronaldo.

Últimas noticias de Gales

Craig Bellamy afronta este debut con varias bajas sensibles: Joe Rodon, pieza clave de la defensa, se lesionó el isquiotibial y fue reemplazado en la lista por el debutante Cian Ashford. A esa ausencia se suman las de Harry Wilson, Nathan Broadhead y Karl Darlow, todos retirados de la convocatoria por lesión, además de Dylan Lawlor. Como contrapartida, el capitán Ben Davies vuelve a estar disponible tras superar sus molestias físicas.

Wales Squad Announcement - Vale Resort - Tuesday September 15th | Ben Birchall - PA Images/GettyImages

Posible alineación de Gales (4-2-3-1): Ward; N. Williams, Cabango, Davies, Dasilva; Ampadu, Jordan James; Brooks, Thomas, Daniel James; Brennan Johnson.

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