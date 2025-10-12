Portugal vs Hungría: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Poco a poco se va conociendo a los invitados que estarán presentes en el Mundial 2026, donde Argentina buscará refrendar su título. Las Eliminatorias alrededor del mundo continúan, aunque el único continente que todavía no tiene clasificados es Europa, que repartirá 16 boletos.
Sobre ello, el próximo martes 14 de octubre, la selección de Portugal, liderada por el inagotable Cristiano Ronaldo, recibirá a su similar de Hungría en el Estádio José Alvalade, en choque correspondiente al Grupo F, esperando sumar una victoria.
Los dos conjuntos ya se enfrentaron en Budapest, el pasado 9 de septiembre, con los portugueses sacando el triunfo 2-3 de la mano de Cristiano, por la vía del penal, así como de Bernardo Silva y Joao Cancelo, mientras el descuento de los húngaros vino con un doblete de Barnabás Varga.
A continuación, te dejamos toda la información necesaria sobre este cotejo:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portugal vs Hungría?
Ciudad: Lisboa, Portugal
Fecha: martes 14 de octubre
Horario: 14:45 horas (EE.UU.),12:45 horas (México), 19:45 horas (España)
Estadio: José Alvalade
¿Cómo se podrá ver el Portugal vs Hungría en TV y streaming online?
PAÍS
CANAL TV
STREAMING ONLINE
Estados Unidos
FOX Soccer Plus, ViX
fuboTV, ViX, Amazon Prime
México
Sky Sports
Sky+
España
UEFA TV
Dazn, UEFA TV
Últimos cinco partidos de Portugal
RIVAL
RESULTADO
COMPETICIÓN
Irlanda
1-0 V
Eliminatorias UEFA
Hungría
2-3 V
Eliminatorias UEFA
Armenia
0-5 V
Eliminatorias UEFA
España
2-2 E
UEFA Nations League
Alemania
1-2 V
UEFA Nations League
Últimos cinco partidos de Hungría
RIVAL
RESULTADO
COMPETICIÓN
Armenia
2-0 V
Eliminatorias UEFA
Portugal
2-3 D
Eliminatorias UEFA
Irlanda
2-2 E
Eliminatorias UEFA
Azerbaiyán
1-2 V
Amistoso
Suecia
0-2 D
Amistoso
Últimas noticias de Portugal
Apenas este fin de semana, el cuadro lusitano derrotó a Irlanda por la mínima de Rubén Neves para llegar a las nueve unidades en el Grupo F, con lo que prácticamente están calificados al Mundial.
Durante la gala Portugal Football Globes, celebrada la semana pasada, Cristiano Ronaldo fue galardonado con el trofeo Prestigio por su exitosa y larga trayectoria dentro de la selección de Portugal, reconociendo el gran amor que siente por su país, afirmando que si fuera por él abandonaría el trabajo que realiza con los clubes para poder dedicarse de lleno a la selección portuguesa, que es donde se siente más contento y pleno.
“Llevo 22 años en la selección, creo que eso habla por sí mismo, la pasión que tengo por vestir la camiseta, por ganar trofeos, por jugar con la selección. Incluso digo muchas veces: si pudiera, jugaría al fútbol sólo por la selección, no jugaría por ningún otro club, porque es el culmen y la cima de un jugador de fútbol”, indicó el cinco veces mundialista.
Últimas noticias de Hungría
Este fin de semana, los húngaros consiguieron un importante triunfo 2-0 sobre Armenia tras los goles de Dániel Lukács y Zsombor Gruber, arribando así a los cuatro puntos en el Grupo F, sacando uno a los armenios y tres a los irlandeses.
Por otro lado, Hungría está de luto. Durante la semana pasada, falleció el seleccionador György Mezey, quien llevó al país a su último Mundial en México 1986. El apodado Dottore dejó este mundo a las 84 años de edad. Fue en 1983 cuando tomó el cargo de entrenador de la selección para convertirla en una de las mejores de Europa, tanto que la revista británica World Soccer lo eligió como el seleccionador del año en 1985.
POSIBLES ALINEACIONES
PORTUGAL
Portero: Diogo Costa
Defensas: Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes
Mediocampistas: Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva
Delanteros: Pedro Neto, Cristian Ronaldo, Rafael Leao
HUNGRÍA
Portero: Balazs Toth
Defensas: Milos Kerkez, Attila Szalai, Willi Orbán, Loïc Négo
Mediocampistas: Zsolt Nagy, Callum Styles, Dominik Szoboszlai, Alex Töth, Bendegúz Bolla
Delantero: Barnabás Varga
Pronóstico SI
Hace un mes, Hungría le complicó las cosas a Portugal en Budapest, sin embargo, la visita terminó ganando, por lo que probablemente aproveche la localía para desplegar un mejor fútbol y poderle dar una alegría a los asistentes. Los húngaros podrían aguantar por un momento el ritmo, mas podrían acabar sucumbiendo ante el poderío ofensivo de los lusitanos.
Portugal 3-1 Hungría
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.