Portugal vs República de Irlanda: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La actividad de la fase de clasificación rumbo al Mundial 2026 continúa con un duelo clave en el Grupo F. La selección de Portugal, dirigida por Roberto Martínez, recibirá en el Estadio José Alvalade a una necesitada República de Irlanda.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado y que es crucial para las aspiraciones de ambos en su camino al Mundial 2026.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portugal vs República de Irlanda?

Ciudad : Faro, Portugal

: Faro, Portugal Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: José Alvalade

¿Cómo se podrá ver el Portugal vs República de Irlanda en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ViX Amazon Prime, Tubi, ViX México Sky Sports Sky+ España UEFA TV UEFA TV

Hungary v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Alexandra Fechete/MB Media/GettyImages

Últimos cinco partidos de Portugal

Rival Resultado Competición Hungría 3-2 V Eliminatorias Mundalistas Armenia 5-0 V Eliminatorias Mundalistas España 2-2 E (5-3 P) UEFA Nations League Alemania 2-1 V UEFA Nations League Senegal 1-1 E Amistoso

Últimos cinco partidos de la República de Irlanda

Rival Resultado Competición Armenia 1-2 D Eliminatorias Mundalistas Hungría 2-2 E Eliminatorias Mundalistas Luxemburgo 0-0 E Amistoso Senegal 1-1 E Amistoso Bulgaria 2-1 V UEFA Nations League

Últimas noticias de Portugal

La selección portuguesa llega a este encuentro como líder absoluto del Grupo F con 6 puntos, tras haber ganado sus dos primeros partidos. El equipo de Roberto Martínez ha mostrado un poderío ofensivo notable, marcando 8 goles en dos encuentros.

Vienen de dos victorias consecutivas en septiembre, 5-0 sobre Armenia y 3-2 sobre Hungría, y buscarán una nueva victoria en casa que los afiance en la cima de la clasificación.

FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-IRL-HUN | PAUL FAITH/GettyImages

Últimas noticias de la República de Irlanda

El conjunto irlandés, dirigido por Heimir Hallgrímsson, se encuentra en una situación complicada. Ubicados en el último lugar del grupo con solo un punto, necesitan sumar urgentemente para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

En la pasada fecha FIFA de septiembre, empataron 2-2 con Hungría, pero luego sufrieron una dolorosa derrota por 1-2 contra Armenia, lo que los obliga a buscar un resultado positivo en su difícil visita a Portugal.

Posibles alineaciones

Portugal

Portero : Diogo Costa

: Diogo Costa Defensas : Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes

: Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes Centrocampistas : João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

: João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva Delanteros: Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão

República de Irlanda

Portero : Caoimhín Kelleher

: Caoimhín Kelleher Defensas : Nathan Collins, Dara O'Shea, Jake O'Brien

: Nathan Collins, Dara O'Shea, Jake O'Brien Centrocampistas : Jack Taylor, Josh Cullen, Finn Azaz, Will Smallbone, Ryan Manning

: Jack Taylor, Josh Cullen, Finn Azaz, Will Smallbone, Ryan Manning Delanteros: Evan Ferguson, Chiedozie Ogbene

Pronóstico SI

La diferencia de momento y de jerarquía individual es notable. Portugal es ampliamente favorito jugando en casa y con su ofensiva en gran estado de forma. Se espera que Irlanda plantee un partido defensivo, intentando cerrar espacios, pero la calidad del mediocampo y ataque portugués debería ser suficiente para destrabar el encuentro y llevarse la victoria.

Portugal 3-0 República de Irlanda

