Portugal vs República de Irlanda: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La actividad de la fase de clasificación rumbo al Mundial 2026 continúa con un duelo clave en el Grupo F. La selección de Portugal, dirigida por Roberto Martínez, recibirá en el Estadio José Alvalade a una necesitada República de Irlanda.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado y que es crucial para las aspiraciones de ambos en su camino al Mundial 2026.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portugal vs República de Irlanda?
- Ciudad: Faro, Portugal
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: José Alvalade
¿Cómo se podrá ver el Portugal vs República de Irlanda en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ViX
Amazon Prime, Tubi, ViX
México
Sky Sports
Sky+
España
UEFA TV
UEFA TV
Últimos cinco partidos de Portugal
Rival
Resultado
Competición
Hungría
3-2 V
Eliminatorias Mundalistas
Armenia
5-0 V
Eliminatorias Mundalistas
España
2-2 E (5-3 P)
UEFA Nations League
Alemania
2-1 V
UEFA Nations League
Senegal
1-1 E
Amistoso
Últimos cinco partidos de la República de Irlanda
Rival
Resultado
Competición
Armenia
1-2 D
Eliminatorias Mundalistas
Hungría
2-2 E
Eliminatorias Mundalistas
Luxemburgo
0-0 E
Amistoso
Senegal
1-1 E
Amistoso
Bulgaria
2-1 V
UEFA Nations League
Últimas noticias de Portugal
La selección portuguesa llega a este encuentro como líder absoluto del Grupo F con 6 puntos, tras haber ganado sus dos primeros partidos. El equipo de Roberto Martínez ha mostrado un poderío ofensivo notable, marcando 8 goles en dos encuentros.
Vienen de dos victorias consecutivas en septiembre, 5-0 sobre Armenia y 3-2 sobre Hungría, y buscarán una nueva victoria en casa que los afiance en la cima de la clasificación.
Últimas noticias de la República de Irlanda
El conjunto irlandés, dirigido por Heimir Hallgrímsson, se encuentra en una situación complicada. Ubicados en el último lugar del grupo con solo un punto, necesitan sumar urgentemente para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.
En la pasada fecha FIFA de septiembre, empataron 2-2 con Hungría, pero luego sufrieron una dolorosa derrota por 1-2 contra Armenia, lo que los obliga a buscar un resultado positivo en su difícil visita a Portugal.
Posibles alineaciones
Portugal
- Portero: Diogo Costa
- Defensas: Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes
- Centrocampistas: João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva
- Delanteros: Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão
República de Irlanda
- Portero: Caoimhín Kelleher
- Defensas: Nathan Collins, Dara O'Shea, Jake O'Brien
- Centrocampistas: Jack Taylor, Josh Cullen, Finn Azaz, Will Smallbone, Ryan Manning
- Delanteros: Evan Ferguson, Chiedozie Ogbene
Pronóstico SI
La diferencia de momento y de jerarquía individual es notable. Portugal es ampliamente favorito jugando en casa y con su ofensiva en gran estado de forma. Se espera que Irlanda plantee un partido defensivo, intentando cerrar espacios, pero la calidad del mediocampo y ataque portugués debería ser suficiente para destrabar el encuentro y llevarse la victoria.
Portugal 3-0 República de Irlanda
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.