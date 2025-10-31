La posible alineación titular de América vs León

Las Águilas del América tienen la oportunidad de cerrar la fase regular como punteros, siempre y cuando tengan un buen cierre y sus rivales no. Primero, deben sacar una victoria este sábado 1 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes cuando reciban a León, un rival que ha tenido un pésimo desempeño.

𝐋𝐚𝐬 𝐀́𝐠𝐮𝐢𝐥𝐚𝐬 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐚𝐧 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐳𝐚𝐭𝐥𝐚́𝐧 🦅#América se cansó de fallar y terminó rescatando apenas un empate de 2-2 ante un #MazatlánFC prácticamente eliminado del torneo.



⚽️Bryan Colula y Mauro Zalaeta marcaron por los locales, mientras que Kevin… pic.twitter.com/JBzel4Vvl5 — Netpicks MX (@netpicksmx) October 25, 2025

En la pasada jornada, los pupilos del brasileño André Jardine pudieron sacar el empate 2-2 ante Mazatlán, gracias a las dianas de Kevin Álvarez y el uruguayo Brian Rodríguez, con lo que arribaron a 31 puntos para ser cuartos de la clasificación, a dos del superlíder Toluca, justamente su rival en la última fecha.



Por otro lado, La Fiera sufrió durante el semestre un cambio de técnico, pues le dieron las gracias al argentino Eduardo Berizzo para abrirle nuevamente las puertas a Ignacio Ambriz, sin embargo, el cambio en la silla no ha dado muchos resultados, tanto que están cerca de quedar eliminados al ser penúltimos de la tabla general con 13 puntos. El fin de semana pasada, los Panzas Verdes se quedaron a nada de sellar una victoria en casa, con un tanto de José ‘Plátano’ Alvarado, pero un penal bien ejecutado por José Juan Macías en el tiempo agregado tiró todo a la borda.

¡ASÍ TERMINÓ EL REENCUENTRO ENTRE JAMES Y KEYLOR!🥵



Las dos leyendas del Real Madrid lo dejaron todo en la cancha en el empate entre León y Pumas de la jornada 15 de la Liga MX.🔥



Las risas no faltaron, aunque el resultado no fue lo esperado para ninguno... pic.twitter.com/uXD8qyavlT — Claro Sports (@ClaroSports) October 26, 2025

Las malas noticias en el Nido continúan porque el español Álvaro Fidalgo se unió a la lista de lesionados al sufrir un golpe en la rodilla izquierda que lo hizo resentirse de otra molestia física. Según los reportes, el mediocampista se perdería el resto de la fase regular, esperando su regreso para la Liguilla. A eso se suma Henry Martín, sin tiempo definido para volver debido a su esguince de rodilla, lo mismo que el colombiano Raúl Zúñiga, además del mexicoamericano Alejandro Zendejas y Érick Sánchez, quienes son duda.

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL AMÉRICA

André Jardine | Sergio Mejia/GettyImages

Portero: Luis Malagón – El guardameta es de lo más confiable y contra los Esmeraldas tendrá que salir en una gran noche, ya que tienen jugadores ofensivos que son muy peligrosos, tal como el colombiano James Rodríguez.

Defensa: Ramón Juárez – Sigue consolidándose y demostrando que es material de selección. Tiene buena presencia y un gran juego aéreo que marca diferencia.

Defensa: Sebastián Cáceres – El uruguayo es el líder de la parte baja y por ahora ha hecho muy buena mancuerna con el canterano.

Lateral izquierdo: Cristian Borja – Al cumplir ya con la regla del menor, Miguel Vázquez podría volver al banquillo para darle entrada al colombiano.

Lateral derecho: Kevin Álvarez – Sigue sin convencer a la afición porque la realidad está lejos del nivel que alguna vez tuvo. No obstante, logró convertir en el duelo anterior con un gran disparo y está encaminado a repetir, a menos que André Jardine piense que es hora de Israel Reyes.

Pivote: Jonathan Dos Santos – Con la lamentable baja de Álvaro Fidalgo, el dos veces mundialista podría ser inicial. En la fecha pasada sumó minutos al entrar de cambio y está claro que sería el encargado de organizar en el mediocampo.

Pivote: Alan Cervantes – Al ser de los pocos que entienden la posesión a la perfección, el canterano rojiblanco podría repetir en el once inicial o también hay posibilidades de que Israel Reyes juegue ahí, pues lo ha hecho con anterioridad.

Mediocentro: Alexis Gutiérrez – Poco a poco el estratega le está brindando más minutos al juvenil, así que no sería raro que esté en el arranque.

Extremo derecho: Brian Rodríguez – Tal como ante los Cañoneros, El Rayito podría jugar detrás del ‘9’. El uruguayo sigue demostrándole al cuerpo técnico que sin importar cuál sea su posición quiere jugar sí o sí, además ya demostró que puede marcar desde el balón parado.

Extremo izquierdo: Allan Saint-Maximin – Igual, gracias a que se cumplió la regla del menor, Patricio Salas podría mantenerse fuera y el habilidoso francés buscaría hacer daño rápidamente al rival con sus desbordes.

Delantero: Víctor Dávila – Sin Henry Martín ni La Pantera Zúñiga, las opciones de ‘9’ se reducen al chileno y al Búfalo. El andino todavía tiene mucho que mostrar o podrían ser sus últimos partidos como americanista.

Brian Rodriguez y Jonathan dos Santos | Sergio Mejia/GettyImages

Así se vería la posible alineación titular del América (4-2-3-1):



Portero: Luis Malagón

Defensas: Cristian Borja, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez

Mediocampistas: Alan Cervantes, Jonathan Dos Santos, Alexis Gutiérrez

Delanteros: Allan Saint-Maximin, Víctor Dávila, Brian Rodríguez

Suplentes: Rodolfo Cota, Patricio Salas, Miguel Vázquez, Igor Lichnovsky, Israel Reyes, Rodrigo Aguirre, Osvaldo Arriaga, Ralph Orquin, Santiago Naveda, Néstor Araujo, Érick Sánchez

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE LEÓN (4-4-2):

'Plátano' Alvarado y Paul Bellón | Jam Media/GettyImages

Portero: Óscar García

Defensas: Salvador Reyes, Paul Bellón, Valentín Gauthier, ‘Avión’ Ramírez

Mediocampistas: James Rodríguez, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría, Iván Moreno

Delanteros: ‘Plátano’ Alvarado, Ismael Díaz

Suplentes: Miguel Rodríguez, Sebastián Santos, Ettson Ayón, Jordi Cortizo, Oscar Villa, Ángel Estrada, Óscar Jiménez, Christopher Mora, Paolo Medina, Jesús Lara