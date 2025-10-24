La posible alineación titular de Chivas para enfrentar al Atlas en el Clásico Tapatío

Las Chivas dejaron ir una gran oportunidad para subir escalones en la tabla general, ya que cayeron de forma sorpresiva ante Querétaro en el Estadio Corregidora, tras la mínima de Ali Ávila, con lo cual, se cortó su buena racha de cuatro victorias al hilo. Con esto, el Guadalajara quedó octavo de la clasificación con 20 unidades, a dos de los puestos de Liguilla, cuando quedan nueve por jugarse.



Y ahora, el siguiente compromiso en la agenda del Rebaño Sagrado es el Clásico Tapatío frente al Atlas, este sábado 25 de octubre, en el Estadio Akron, para la Jornada 15 del Apertura 2025, de la Liga MX. A diferencia de los pupilos del argentino Gabriel Milito, los Rojinegros vienen de vencer 2-0 a León en el Estadio Jalisco a través del doblete del serbio Uros Djurdjevic.



Los locales perdieron mucho más frente a Gallos Blancos porque Bryan González sufrió un golpe que lo hizo dejar el campo en el segundo tiempo, además Armando González ya no volvió al segundo tiempo por una sobrecarga muscular. Y para la mala fortuna de los tapatíos, Richard Ledezma se fue expulsado al final del partido por doble amonestación.



Con la posible baja de La Hormiga, Javier Hernández y Alan Pulido podrían volver a la convocatoria. Chicharito no fue convocado contra Querétaro por una supuesta lesión, mientras el tamaulipeco ha quedado fuera por decisión técnica.



Es hora de conocer la posible alineación de las Chivas Rayadas ante el Atlas:

❌ Querétaro le ganó con la mínima al Guadalajara que después de cuatro victorias perdió. pic.twitter.com/8he8kgLdHK — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 23, 2025

LA POSIBLE ALINEACIÓN TITULAR DE LAS CHIVAS:

Gabriel Milito | Jam Media/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – De nueva cuenta El Tala fue criticado porque desde el punto de vista de la afición pudo haber hecho más en el tanto de los queretanos.

Defensa: Luis Romo – No se espera que haya cambios en la línea defensiva del Rebaño. El sinaloense seguiría siendo el líder de la central.

Defensa: Daniel Aguirre – Con la baja del Cotorro, el ex LA Galaxy podría ser utilizado como central, una posición que Milito le encontró durante la pretemporada y en la que había dado resultados, aunque, para descontento de la afición, está latente la posibilidad de darle otra oportunidad a Gilberto Sepúlveda.

Defensa: Diego Campillo – Al arranque del torneo, el técnico lo acomodó como pivote, pero le ha sacado mayor provecho como central, posición en la que destacó desde las fuerzas básicas.

Interior izquierdo: José Castillo – Con El Cotorro prácticamente descartado para el duelo, el formado en Pachuca podría ser movido a la izquierda para fungir como carrilero, ya que no hay muchas otras opciones para el puesto.

Interior derecho: Miguel Gómez – Pese a ser convocado contra Querétaro, al final, al lateral le tocó quedarse en las gradas, pero ahora, sin Ledezma ni Alan Mozo, es la opción más adecuada por su experiencia en el puesto.

Pivote: Rubén González – Lamentablemente para El Oso, tuvo un error que costó el tanto contrario, sin embargo, ha dado mayores aportes que fallos cuando está presente en el terreno de juego.

Pivote: Omar Govea – Es uno de los elementos en los que más confía el estratega, ya que durante la pretemporada estaba siempre presente en las alineaciones, gracias a eso, su nivel ha mejorado.

Mediocentro: Efraín Álvarez – Se encargaría de distribuir los balones a los delanteros, pero también hay posibilidades de que en su lugar aparezca Erick Gutiérrez o Roberto Alvarado.

Delantero: Santi Sandoval – Es otro que se ha ganado su titularidad ha pulso. En el primer tiempo, el equipo generó oportunidades de gol que no aprovechó, así que tratará de evitar que no se repita.

Delantero: Teun Wilke – Si La Hormiga González no acaba por estar al cien, el queretano aparecería como el ‘9’ por encima de Chicharito Hernández y Alan Pulido. No tuvo muchas opciones porque en el segundo tiempo la generación de jugadas fue a la baja.

Teun Wilke | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (3-1-4-2):



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo

Mediocampistas: José Castillo, ‘Oso’ González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Miguel Gómez

Delanteros: Santi Sandoval, Teun Wilke

Suplentes: ‘Hormiga’ González, Oscar Whalley, Erick Gutiérrez, Alan Pulido, ‘Chicharito’ Hernández, Cade Cowell, ‘Piojo’ Alvarado, Hugo Camberos, ‘Tiba’ Sepúlveda, Miguel Tapias, Yael Padilla, Luis Olivas, Isaác Brizuela

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL ATLAS (3-4-2-1)

Uros Djurdjevic 'Djuka' | Simon Barber/GettyImages

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Adrián Mora

Mediocampistas: Gustavo Ferrareis, Mateo García, Matheus Dória, Sergio Hernández

Delanteros: Diego González, Víctor Ríos, Uros Djurdjevic

Suplentes: Matías Cóccaro, ‘Mudo’ Aguirre, Jorge Rodríguez, Aldo Rocha, ‘Ponchito’ González, Gustavo del Prete, César Ramos, Alonso Ramírez, Rober Pier, Jorge San Martín