La probable alineación titular de Cruz Azul vs Puebla

Quedan seis puntos por disputarse para darle fin a la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX. Cruz Azul es uno de los aspirantes al título bajo la dirección técnica del argentino Nicolás Larcamón, que lo ha hecho bastante bien en su primer semestre a cargo. Para la Jornada 16, el equipo celeste sale de visita para medirse al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, este viernes 31 de octubre.

¡¡GANÓ LA MÁQUINA!! 🚂🖤💙



Victoria importantísima de Cruz Azul en Ciudad Universitaria sobre Rayados de Monterrey. Triunfo celeste con goles de Jesús Orozco Chiquete y Angel Sepúlveda para afianzarse en el Top3 de la Liga MX.



¡¡CRUZ AZUL ESTÁ EN LIGUILLA!! 😎👏 pic.twitter.com/psL33jkZuS — Fan Azul 💙 (@SoyFanAzul) October 26, 2025

La Máquina es tercera de la clasificación y quiere acabar el campeonato como superlíder y podría hacerlo, ya que tiene 32 puntos y está a uno del puntero Toluca, aunque todo dependerá de que los choriceros no tengan un buen cierre, lo mismo que Tigres, América y Rayados.



Por otro lado, La Franja ya está eliminada, siendo el único conjunto del certamen que ya no tiene posibilidades matemáticas de meterse en la zona del Play-In, sellando así un semestre para el olvido, aparte no podrán contar con su director técnico, el argentino Hernán Cristante, que recibió tres partidos de suspensión tras ser expulsado frente al América la jornada antepasada. No obstante, los poblanos están poniéndole corazón a sus últimos juegos porque vienen de rescatar un empate 4-4 frente a Bravos de Juárez.

⚽ #TiempoExtra

Con soberbia actuación de Luis Gabriel Rey, quien anotó 2 goles, el Puebla de la Franja rescató el empate de Ciudad Juárez. Marcador Final 4-4. pic.twitter.com/CompOsiSHh — A Tiempo Noticias (@atiemponot) October 25, 2025

En su último partido, Cruz Azul venció 2-0 a Rayados de Monterrey, con goles de Chiquete Orozco y Ángel Sepúlveda, pero lo hizo con dos ausencias notables, el defensa argentino Gonzalo Piovi y el mediocampista polaco Mateusz Bogusz. El primero quedó fuera de la convocatoria para no arriesgarlo tras presentar molestias musculares entre semana y posiblemente lo sigan cuidando pensado en la fase final, mientras el segundo fue descartado por una fiebre, así que apunta para volver a formar parte de la plantilla contra los camoteros.

LA POSIBLE ALINEACIÓN TITULAR DE CRUZ AZUL:

Ángel Sepúlveda | Agustin Cuevas/GettyImages

Portero: Kevin Mier – Luego de castigarlo por un partido en el Clásico Joven, el colombiano volvió a su puesto habitual y ante los regios tuvo buenas intervenciones que recalcan porque sigue siendo el primero bajo los tres postes.

Defensa: Chiquete Orozco – Pensando en cuidar a sus mejores hombres para la Liguilla, el seleccionado nacional tendría otra oportunidad para mostrarse en la central, buscando convencer que puede quedarse con el puesto tras haber anotado en su último encuentro.

Defensa: Erik Lira – El pivote es parte de la columna vertebral celeste, sin importar cual sea su rol en el parado táctico. Sabe muy bien como manifestarse como central dando apoyo al resto de la zaga.

Defensa: Willer Ditta – El colombiano también fue castigado en el Clásico Joven, pero volvió a su puesto habitual. Su fortaleza física y buenos argumentos en el mano a mano lo vuelven una muralla.

Interior izquierdo: Carlos Rotondi – El argentino está transformado en un futbolista de relevancia, ya que nadie recorre tantas distancias. El lateral ha estado presente en todos los duelos del campeonato, 13 como titular, aportando dos goles.

Interior derecho: Jorge Sánchez – Pese a las críticas que recibe cada semana o cuando está con la selección nacional, nada hace que el mundialista pierda su puesto en el once cementero, ya que ante la mirada del estratega aporta más de lo que desentona.

Pivote: Carlos Rodríguez – Está convertido en el corazón del mediocampo. Ha estado presente en cada uno de los duelos del semestre, encargándose de comenzar la ofensiva desde sus pies.

Mediocentro: Jeremy Márquez – El canterano atlista no ha recibido muchas oportunidades pese a ser uno de los fichajes para el torneo. De nueva cuenta podría ser lanzado como inicial para que muestre sus argumentos, a menos que Mateusz Bogusz sea elegido para ir de titular.

Mediapunta: Lorenzo Faravelli – Debido a su último triunfo, Nicolás Larcamón podría repetir su tridente ofensivo, con el argentino como el orquestador.

Mediapunta: José Paradela – El argentino es uno de los fichajes del campeonato, dando resultados a la brevedad. Muchas de las victorias celestes se deben a su buena pegada y gran visión de campo.

Delantero: Gabriel Fernández – El Toro le quitó la titularidad a un Ángel Sepúlveda que estaba haciendo bien las cosas. El uruguayo está demostrando que cuando las lesiones no lo acongojan puede ser un hombre confiable.

Nicolás Larcamón | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1):



Portero: Kevin Mier

Defensas: Chiquete Orozco, Erik Lira, Willer Ditta

Mediocampistas: Carlos Rotondi, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, Jorge Sánchez

Delanteros: Lolo Faravelli, José Paradela, ‘Toro’ Fernández

Suplentes: Andrés Gudiño, Amaury Morales, Amaury García, Mateusz Bogusz, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero, Luka Romero, Karol Velázquez

LA POSIBLE ALINEACIÓN TITULAR DEL PUEBLA (5-4-1-)

Carlos Baltazar | Jam Media/GettyImages

Portero: ‘Araña’ Rodríguez

Defensas: José Pachuca, Efraín Orona, Eduardo Navarro, Walter Portales, Álvaro Burgos

Mediocampistas: Luis Rey, Alejandro Organista, Emiliano Gómez, Edgar Guerra

Delantero: Ricardo Marín

Suplentes: Julio González, Fernando Monarrez, Carlos Baltazar, Miguel Ramírez, Brayan Garnica, Ángelo Araos, Ángel Robles, Ariel Gamarra, Jafet Cortés, Brian Hernández