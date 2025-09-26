La posible alineación del Liverpool vs Crystal Palace

El Liverpool afronta la jornada 6 de la Premier League con un reto de altura en Selhurst Park, donde se medirá al Crystal Palace en un duelo con aroma de revancha tras la derrota sufrida en la Community Shield. Arne Slot prepara su once de gala con novedades interesantes, apostando por un sistema 4-3-3 que mezcla solidez defensiva, creatividad en el centro del campo y pegada en ataque.

Los reds son líderes de la Premier League y de momento, el único equipo que lo ha ganado todo.

El posible once titular del Liverpool

POR: Alisson Becker: El brasileño sigue siendo una garantía bajo palos. Su capacidad para sacar balones imposibles, junto a su jerarquía en momentos clave, lo convierten en un seguro de vida para los Reds. Además, su juego con los pies ayuda a iniciar la salida limpia desde atrás.

LD: Jeremie Frimpong: Fichaje de gran impacto, el lateral neerlandés aporta profundidad ofensiva y gran velocidad por banda derecha. Su capacidad de desbordar y sumarse al ataque le da al equipo una variante importante, sin descuidar su trabajo defensivo.

DFC: Virgil van Dijk: El capitán y líder de la zaga. Su jerarquía aérea y lectura de juego le siguen colocando como uno de los centrales más dominantes de la Premier. Será clave para frenar el poderío físico del Palace en jugadas a balón parado.

Liverpool v Everton - Premier League | Carl Recine/GettyImages

DFC: Ibrahima Konaté: Rápido, contundente y con buen físico, es el complemento ideal de Van Dijk. Konaté aporta seguridad en los duelos directos y solidez en las coberturas, fundamental ante los delanteros rápidos del rival.

LI: Andrew Robertson: El escocés mantiene su rol de lateral incansable. Aporta garra y recorrido por el costado izquierdo, siendo pieza esencial tanto en defensa como en la construcción ofensiva con sus centros peligrosos al área.

MC: Ryan Gravenberch: El neerlandés ha dado un salto de protagonismo con Arne Slot. Su potencia física, capacidad para romper líneas y llegada desde segunda línea lo hacen un mediocampista muy completo y difícil de contener.

MC: Alexis Mac Allister: El campeón del mundo argentino es el equilibrio del mediocampo. Con visión, toque preciso y gran lectura táctica, será el encargado de ordenar al equipo y conectar las fases de juego.

MCO: Florian Wirtz: La gran joya alemana llega para aportar creatividad y último pase. Con visión privilegiada y capacidad para moverse entre líneas, Wirtz es el encargado de dar ese punto diferencial en la zona de tres cuartos.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | James Gill - Danehouse/GettyImages

ED: Mohamed Salah: El egipcio sigue siendo el gran referente ofensivo. Goleador, asistente y siempre determinante, Salah es la principal amenaza en ataque, buscando ampliar su registro histórico con la camiseta red.

DC: Alexander Isak: El fichaje estrella del verano. Procedente del Newcastle, Isak aporta movilidad, potencia y definición. Su capacidad para jugar de espaldas y asociarse con los extremos lo convierte en una pieza clave para potenciar el tridente ofensivo.

EI: Cody Gakpo: Versátil y trabajador, Gakpo se ha consolidado como un atacante de confianza. Su inteligencia táctica, capacidad de llegada y buen disparo lo convierten en un complemento ideal para Isak y Salah.

Cómo se vería la formación del Liverpool (4-3-3)

Portero: Alisson Becker



Defensas: Frimpong, Van Dijk, Konaté, Robertson



Centrocampistas: Gravenberch, Mac Allister, Wirtz



Delanteros: Salah, Isak, Gakpo

Cómo se vería la formación del Crystal Palace (3-4-3)

Portero: Henderson



Defensas: Richards, Lacroix, Guehi



Centrocampistas: Wharton, Hughes,Muñoz, Mitchell



Delanteros: Kamada, Pino, Mateta

