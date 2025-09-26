La posible alineación del Manchester City para enfrentarse al Burnley

El Manchester City buscará ganarle al Burnley por la jornada 6 de la Premier League para llegar así a su cuarto triunfo en los últimos cinco partidos y de esta forma no perderle pisada al Liverpool, que tiene puntaje ideal (15), contra las 7 unidades del equipo de Pep Guardiola.

Sin sancionados y con lesionados que no son titulares habituales, este es el posible equipo del City para el próximo fin de semana.

La posible alineación del Manchester City ante el Burnley

POR: GIANLUIGI DONNARUMMA – El portero italiano llegó para reforzar uno de los pocos puestos donde el City había mostrado debilidades. Con su imponente envergadura y capacidad en los mano a mano, Donnarumma se proyecta como una garantía bajo palos. Su seguridad será vital para un equipo que suele exponerse por su juego ofensivo.

LD: ABBOSBEK KHUSANOV – El joven defensor uzbeko es una de las apuestas más sorprendentes de Guardiola. Destaca por su fuerza en el duelo físico, buena colocación y margen de crecimiento. Puede ser clave para aportar energía y proyección de futuro en la zaga.

DFC: RÚBEN DIAS – El líder de la defensa del City. Dias es un central de jerarquía, con firmeza en los duelos, liderazgo y capacidad de anticipación. Su experiencia en la Premier y en la Champions lo convierten en un indiscutible dentro del once.

DFC: JOSKO GVARDIOL – El croata combina fuerza física y salida de balón. Capaz de jugar como central o lateral, aporta polivalencia y agresividad defensiva. Su presencia junto a Dias garantiza solidez y equilibrio en el sector izquierdo.

LI: LIAM O’REILLY – Una de las joyas de la cantera citizen que empieza a tener protagonismo. O’Reilly aporta frescura, recorrido y atrevimiento ofensivo, sumando equilibrio con capacidad de sacrificio en defensa.

MCD: RODRI – El pilar del Manchester City. El español es considerado uno de los mejores mediocentros del mundo, combinando recuperación, criterio en la salida de balón y presencia en las áreas. Su capacidad para dar estabilidad y lanzar al equipo desde atrás es indispensable.

Arsenal v Manchester City - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

MC: BERNARDO SILVA – El portugués es puro talento. Su visión de juego, técnica depurada y movilidad constante lo convierten en el motor creativo del City. Puede jugar en varias posiciones del medio y siempre ofrece soluciones con su inteligencia.

MC: TIJANI REIJNDERS – El neerlandés, fichado tras su gran paso por el Milan, aporta dinamismo, llegada al área y versatilidad táctica. Su capacidad para romper líneas y dar fluidez en la circulación lo hacen un socio ideal para Silva y Rodri.

ED: PHIL FODEN – El canterano es hoy la gran bandera del club. Con regate, aceleración y visión en tres cuartos, Foden está llamado a ser el líder de la nueva generación citizen. Su conexión con Haaland es una de las armas más letales del equipo.

EI: JEREMY DOKU – El belga es el desequilibrio puro por banda. Con velocidad explosiva y uno contra uno demoledor, Doku aporta verticalidad y rompe defensas cerradas. Es la pieza ideal para abrir espacios en los planteamientos más defensivos.

DC: ERLING HAALAND – El goleador por excelencia. Haaland es sinónimo de potencia, instinto y efectividad. Su capacidad para definir con ambas piernas, su juego aéreo y su hambre competitiva lo convierten en la máxima referencia ofensiva del City y en uno de los jugadores más determinantes del mundo.

Arsenal v Manchester City - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Así se vería la alineación del Manchester City (4-1 -4-1)

Portero: Donnarumma

Defensas: Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly

Centrocampistas: Rodri, Silva, Reijnders, Foden, Doku

Delantero: Haaland

Más noticias sobre la Premier League